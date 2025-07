Nečekané partnerství? Apple chce údajně znovu spojit síly s Intelem

Chystá Apple velkou změnu ve výrobě čipů? Kalifornský gigant by podle analytika Jeffa Pua mohl být jedním ze zákazníků, kteří zvažují využití připravovaného 14A výrobního procesu od Intelu pro budoucí generace čipů své řady M. Tato informace přichází ve stejném období, kdy Intel oznámil finanční výsledky za druhé čtvrtletí, které společnost rozhodně nepotěšily. Akcie Intelu klesly o 8,5 % poté, co firma zveřejnila nevýrazné výsledky. Šlo o první celé čtvrtletí pod novým CEO Lip-Bu Tanem, který firmu vede od dubna. Tan se od té doby pustil do restrukturalizace roadmap i celých divizí a snaží se z Intelu udělat průbojnější a konkurenceschopnější společnost.

Jednou z největších nadějí firmy je právě nový výrobní proces Intel 14A, který byl vyvinut převážně interně a podle Tana může být poslední možností, jak si Intel může udržet výraznou pozici ve výrobě čipů. Bez velkého externího odběratele by totiž mohla být pokročilá výroba zcela ukončena. „Do budoucna budeme do 14A investovat jen na základě potvrzených závazků zákazníků. Postavíme to, co naši zákazníci potřebují, když to potřebují a získáme si jejich důvěru díky důsledné realizaci,“ uvedl lodivod Intelu. Zda se Apple skutečně stane jedním z těchto velkých externích odběratelů zatím není potvrzené. Ale pokud by Apple uvažoval o přesunu výroby části čipů Mod TSMC k Intelu, mohlo by to znamenat zásadní obrat v průmyslu. A pro Intel by takový partner mohl být doslova záchranou.