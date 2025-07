LEGO je na Alze ve slevách! Zlevnily dokonce i dosud nevydané sety

Komerční sdělení: LEGO se stává v posledních letech čím dál tím větším fenoménem a nutno uznat, že se této skutečnosti vlastně ani příliš nedá divit. Sety, které tento dánský stavebnicový gigant vydává, jsou totiž čím dál tím propracovanější a vzhledem k tomu, že dokáží zaujmout jak dospělé, tak i děti, jsou pro čím dál tím víc lidí extrémně lákavým zbožím. O to víc potěší, že je nyní můžete v rámci slev pro předplatitele AlzaPlus+ získat levněji.

Velkým pozitivem této akce je navíc tentokrát to, že se slevy nevztahují jen na sety, které má Alza skladem, ale taktéž na sety, které doposud nevstoupily do prodeje, ale lze si je zatím jen předobjednat. Pokud tedy máte nějaký ten kousek již nějakou dobu vyhlídnutý a rádi byste při jeho nákupu ušetřili, máte nyní jedinečnou možnost. Jediné, co je třeba, je mít předplatné AlzaPlus+ a nakoupit daný set přes mobilní aplikaci. Pak vám už bude sleva automaticky uznána a vy díky tomu dokážete ušetřit leckdy nemalé peníze.

LEGO ve slevách pro AlzaPlus+ předplatitele můžete zakoupit zde