Chce zablokovat Apple i IRS. Švýcar žaluje USA kvůli svým datům

Žalobci žádají soud v Kalifornii, aby zamítl žádost Cristiana Carusa, občana Švýcarska a Itálie, který se snaží zabránit americkému daňovému úřadu IRS ve vydání jeho účtů vedených u společnosti Apple. Vyšetřování se týká možných daňových nedoplatků ve Švýcarsku a žádost IRS vychází z daňové dohody mezi USA a Švýcarskem. IRS požaduje od Applu data o Carusově účtu za období 2016 až 2023, včetně jména, adres, údajů o přihlášení, IP adres, způsobů platby a dalších údajů. Caruso podal žalobu u okresního soudu v severní Kalifornii s cílem tuto žádost zablokovat.

Caruso tvrdí, že žádost není nezbytná pro vyšetřování. Upozorňuje také na to, že část sledovaného období strávil ve Velké Británii, nikoli ve Švýcarsku. Naopak žalobci trvají na tom, že žádost odpovídá zákonu i mezinárodním smlouvám. IRS podle nich pouze pomáhá švýcarským úřadům ověřit možné daňové povinnosti. Apple v případu nemá aktivní roli a data vydá pouze v případě, že soud žádost IRS schválí. Případ tak přitahuje pozornost zejména kvůli otázce, jak daleko mohou státní instituce zajít při vyžadování uživatelských dat od technologických gigantů.

Případ vyvolává obavy mezi zastánci ochrany soukromí. Ti varují před hromadným sběrem dat, který by mohl zasáhnout nejen konkrétní osoby, ale i nevinné uživatele. Daňové úřady naproti tomu tvrdí, že data od firem jako Apple jsou klíčová při odhalování skrytých příjmů a zahraničních účtů. Soudní rozhodnutí by mohlo mít širší dopad na to, jak mohou státy získávat a sdílet data v rámci mezinárodních vyšetřování. Pokud soud žádost IRS schválí, Apple bude muset data vydat a ta poputují ke švýcarským úřadům.