Tato podvodná reklama na YouTube už týdny děsí majitele iPhone! Není se však čeho bát

Internetové strašáky a podvody typu „Váš iPhone je infikován 310 viry, klikněte sem a zachraňte svá data“ nejsou ničím novým. Jestliže kliknete, zpravidla se dostanete na pochybné weby nebo nevyžádané aplikace, které se tváří jako nástroje na čištění zařízení. Tentokrát se ale jeden takový podvod dostal i tam, kde byste ho nečekali, a to do reklamního prostoru YouTube. Reklamu, která se tvářila jako systémové upozornění, sdílela na LinkedIn viceprezidentka pro kyberbezpečnost společnosti Infoblox Renée Burton. Podle ní reklama napodobovala bezpečnostní dialog iOS, a to s textem „Váš iPhone je vážně poškozen 247 viry! Pokud okamžitě nepodniknete žádné kroky, dojde ke zničení SIM karty a vymazání fotografií a kontaktů.“

Ačkoliv se jednalo o statický obrázek, cílem bylo přimět uživatele ke stažení aplikace. Navzdory očividné absurdnosti je tento druh scareware stále účinný, zejména u starších uživatelů, kteří se na internetu často cítí méně jistě. Zarážející je, že se podobná reklama objevila právě na YouTube. Tedy platformě, kterou vlastní Google a která má přísné zásady pro zobrazování reklam. Co je možná ještě znepokojivější než samotná reklama, je cílová aplikace. Podle dostupných informací ji provozuje nově založená firma v Číně, která má nekonkrétní a vágní podmínky ochrany osobních údajů (zřejmě vygenerované AI). Přesto se aplikace dostala do Top 50 v kategorii Produktivita.

Ačkoli Apple kontroluje každou aplikaci před schválením do App Storu, nemůže garantovat, co se s daty děje na pozadí. Sdílení přístupu k fotografiím, kontaktům nebo dalším citlivým informacím s neznámými aplikacemi může vést k úniku dat, zneužití nebo dokonce finančním ztrátám. Pokud na vás vyskočí podobná reklama, ignorujte ji.