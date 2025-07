Apple odpískal očekávanou barvu iPhone 17 Pro! Nahradí ji však jiná neméně lákavá

Apple by mohl letos pořádně rozčeřit barvami vody. Podle dobře známého leakera Sonnyho Dicksona se totiž zdá, že chystané iPhony 17 Pro a 17 Pro Max dorazí v novém barevném provedení, které jsme doposud u žádného jablečného telefonu neviděli. Řeč je o měděně-oranžové variantě, která se objevila na fotkách údajných krytek zadních kamer.

Dickson na sociálních sítích sdílel snímky těchto komponent s barevnými štítky – konkrétně černou, šedou, stříbrnou, tmavě modrou a oranžovou. Tři z nich ( černá, šedá a stříbrná) pravděpodobně odpovídají stávajícím odstínům Black Titanium, Natural Titanium a White Titanium z aktuální řady iPhonů 16 Pro. Tmavě modrá pak možná značí návrat k oblíbené barvě Blue Titanium, kterou Apple nabízel u iPhonu 15 Pro. Poměrně zajímavé je pak to, že doposud se v souvislosti s iPhone 17 Pro hovořilo o světle modré, avšak tu údajně Apple podle informací jiného leakera odpískal. A oranžová? Ta působí zatím jako největší překvapení, a pokud je reálná, mohla by jít o zcela nový odstín s nádechem mědi – tedy něco, co jsme zatím u Applu neviděli.

Fotogalerie iphone 17 barvy 1 iphone 17 barvy 2 iphone 17 barvy 3 Vstoupit do galerie

Zda jsou snímky pravé, nebo jde jen o předprodukční prototypy, zatím jisté není. Dickson ale v minulosti už mnohokrát sdílel komponenty, CAD výkresy nebo makety připravovaných iPhonů, které se později ukázaly jako velmi přesné. Na finální potvrzení si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Apple by měl novou řadu iPhonů odhalit v září, tedy zhruba za dva měsíce. Nicméně vzhledem k tomu, že se o oranžovo-měděné verzi iPhone hovoří již řadu let, ve výsledku by její příchod nebyl absolutně žádným překvapením, ba právě naopak.