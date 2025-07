Apple chystá velkou proměnu Dynamic Islandu! Leaker slibuje zásadní evoluci

Dynamic Island, jak ho známe, možná čeká v příštích letech výrazná proměna. Zatímco o letošním iPhonu 17 se mluví hlavně v souvislosti s novým designem, většími displeji nebo odlehčeným modelem Air, funkce samotného výřezu zůstávala dlouho stranou a to i přesto, že by se měl údajně zmenšit. To se teď mění. Spolehlivý leaker Majin Bu totiž naznačil, že Apple plánuje s Dynamic Islandem „významnou evoluci“.

Co přesně to znamená, zatím nevíme. Podle leakera ale nepůjde jen o menší výřez nebo kosmetické změny. Apple má údajně v plánu proměnit Dynamic Island v důležitější prvek rozhraní, který se ještě víc zapojí do každodenního používání iPhonu. V současnosti je totiž jednak z hlediska funkčnosti relativně nezajímavý a jednak poměrně značně opomíjen vývojáři, kvůli čemuž tak upadá v zapomnění.

Zajímavé je, že Majin Bu mluví o postupné proměně v příštích letech, což může znamenat, že letos se nic dramatického nestane. Apple ale podle všeho směřuje k budoucímu iPhonu zcela bez výřezu, a Dynamic Island by mohl přejít do čistě softwarové podoby, která by mohla být viditelná jen v případě potřeby vzhledem k tomu, že se už nebude jednat o prvek vázaný na hardwarovou „díru“ v displeji.

Jinými slovy, ačkoliv se letos možná nic zásadního nezmění, Apple s Dynamic Islandem rozhodně ještě neskončil, ba právě naopak. Teprve teď se z něj může stát něco víc než jen sympatická grafika nad kamerou. Doufejme tedy, že se plány podaří naplnit a nové pojetí tohoto prvku bude rázem dávat daleko větší smysl.