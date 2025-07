Unikly barvy iPhone 17 a 17 Air! Apple chystá hned několik překvapení

S blížícím se představením nové generace iPhonů začíná jablečný svět opět žít spekulacemi a úniky informací. A zatímco většina technických specifikací bývá známa už s několikaměsíčním předstihem, barvy bývají tradičně jedním z posledních tajemství. To se ale v posledních dnech mění. Na internet se totiž dostaly poté, co unikly o barvách „jen“ fámy, nově i fotografie komponent přímo z výroby, které podle všeho odhalují barevnou paletu iPhonů 17 a 17 Air.

Za únikem stojí už dobře známý leaker yeux1122, který na korejském blogu zveřejnil obrázky ochranných prstenců kolem čoček fotoaparátu – tedy dílů, které jsou barevně sladěné s konkrétními variantami telefonu. A právě na jejich základě se podařilo zrekonstruovat barvy, které Apple letos s největší pravděpodobností nabídne.

iPhone 17: Pět barev, které navazují na tradici

Základní model iPhonu 17 by měl být k dispozici v pěti variantách:

Černá

Modrá

Zelená

Fialová

Stříbrná

Barevná sestava tak silně připomíná to, na co jsme u základních iPhonů zvyklí, ať už jde o současný iPhone 15, nebo předchozí řady. Novinkou však může být jemnější tón jednotlivých barev, což by odpovídalo loňskému trendu pastelových a „pudrových“ odstínů. Nutno podotknout, že v původním úniku se mihla i zmínka o „transparentní“ variantě, ta ale zřejmě nebyla myšlena doslova a leaker ji v textu příspěvku dále nerozvedl, takže šlo pravděpodobně o chybnou interpretaci.

Fotogalerie iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 Vstoupit do galerie

iPhone 17 Air: Kompaktní model s jemnějšími barvami

Zajímavější je ale barevná nabídka nového modelu iPhone 17 Air, tedy zařízení, které by mělo představovat odlehčenou a tenčí alternativu ke klasickému iPhonu 17. Podle úniku bude dostupný ve čtyřech barvách:

Černá

Světle modrá

Světle zlatá

Stříbrná

Právě světle modrá a světle zlatá působí v kontextu iPhonů poměrně nově. Apple se zlatou v jemnějším tónu koketoval už dříve, ale v posledních letech ustoupila více do pozadí. Pokud se informace potvrdí, mohli bychom se dočkat jakéhosi návratu zlaté v decentnějším, prémiovějším provedení. Podobně i světle modrá působí svěže a mohla by oslovit ty, kteří chtějí něco jiného než klasickou tmavší modrou z předchozích generací.

Fotogalerie #2 iPhone 17 Air v ruce 1 iPhone 17 Air v ruce 2 iPhone 17 Air v ruce 3 iPhone 17 Air v ruce 4 Vstoupit do galerie

Je hotovo?

Přestože jde zatím o neoficiální informace, leaker yeux1122 už v minulosti opakovaně přinesl přesné detaily o barvách iPhonů ještě před jejich oficiálním odhalením. Podobnost s informacemi, které v uplynulých dnech sdílel také známý leaker Majin Bu, navíc celému úniku dodává na důvěryhodnosti.

Vše tak zatím nasvědčuje tomu, že Apple letos opět vsadí na konzervativní, ale elegantní paletu u základních modelů, zatímco nový iPhone 17 Air dostane o něco světlejší a jemnější odstíny, které jej mohou designově odlišit. Na oficiální potvrzení si ale budeme muset počkat. Premiéra iPhonů 17 se očekává v první polovině září, tedy už za méně než dva měsíce. A kdo ví, třeba se v posledních týdnech dočkáme ještě dalších barevných překvapení.