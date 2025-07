Jirka Babica by měl radost! Toto je nejbizarnější způsob opravy iPhone, jaký jste kdy viděli

Opravit iPhone není jednoduché. A to hlavně kvůli značnému množství lepidla, které Apple při výrobě používá. Ale co kdyby šlo zařízení doslova „uvařit“? Právě to zkusil uživatel Redditu za pomoci metody sous vide, která se běžně při vaření používá. A překvapivě uspěl. Podle příspěvku na subredditu r/SousVide se uživatel Ziztur rozhodl pro výměnu rozbitého displeje na iPhonu. Opravárenská sada doporučovala ohřát zařízení na cca 80 až 100 °C, aby se lepidlo uvolnilo. Místo specializované horkovzdušné stanice nebo tepelné podložky sáhl po domácí technice. Telefon dal do vakuového sáčku a vložil jej do vodní lázně ohřívané na 92 °C. Telefon ale nakonec vyndal dříve, zhruba při 82 °C. A poměrně snadno displej oddělal.

Ziztur s nadsázkou dodal, že žádné koření nebylo potřeba, a že „opékání by bylo zbytečné“. Redaktoři AppleInsider, kteří na celou kuriózní opravu upozornili, dodávají, žese sous vide běžně používá při vaření. Nicméně upozorňují, že podobné praktiky nesou rizika. Plastové sáčky musí být kvalitní a perfektně zatavené, neboť voda elektronice rozhodně nesvědčí. Teploty přesahující 80 °C navíc představují hranici, za kterou se méně kvalitní sáčky mohou začít rozpadat. Přestože Zizturův nápad rozhodně zaslouží uznání za kreativitu, odborníci doporučují použít správné nástroje. iFixit nebo Apple Self Repair Program nabízejí sady přímo určené pro opravy iPhonů, které jsou bezpečnější a efektivnější než kuchyňské experimenty.