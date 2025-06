iPhone 16 Pro za 649 Kč měsíčně? Luxusní telefon, který chrání vaše soukromí jako žádný jiný

Komerční sdělení: Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, že byste chtěli iPhone, ale odradila vás jeho pořizovací cena, teď je možná ta správná chvíle změnit názor. Mobil Pohotovost totiž nabízí v rámci své nedávno spuštění služby iPhone 16 Pro na pronájem už za 649 Kč měsíčně, a to bez jakékoliv počáteční investice. Jinými slovy – dostanete do ruky jeden z nejlepších telefonů současnosti a přitom nevykrvácíte hned při placení.

Pronájem funguje jednoduše: zařízení si vezmete na dva roky a poté ho buď vyměníte za nový model, nebo jej vrátíte prodejci s tím, že v takovém případě de facto přijdete jen o to, co daný iPhone ztratil za dva roky na své hodnotě. Jinými slovy, budete v naprosto stejné situaci, jako kdybyste telefon vlastnili a následně se jej po dvou letech rozhodli zbavit tak, že jej prodáte. Měsíční poplatek za pronájem je totiž u MP nastaven tak, aby se za dva roky vyšplhal právě na úroveň toho, o co byste standardně „přišli“ prostě jen tím, jak bude telefon stárnout. Jedná se tedy o dost výhodné řešení.

Stále nevíte, zda po novém iPhone sáhnout? Váhat se v tomto ohledu nevyplatí. Skvělý hardware ve formě parádního displeje, vynikajícího fotoaparátu či procesoru, který bleskurychle rozjede každou aplikaci, se totiž musí líbit každému. Tohle všechno by ale samo o sobě nestačilo, kdyby Apple nenabízel něco navíc. A právě soukromí a bezpečnost uživatelských dat jsou tím, co dělá iPhone výjimečným. Zatímco jiné značky sbírají vaše informace jako na běžícím pásu, Apple je navržen tak, aby vaše data zůstávala tam, kde mají – u vás. Ať už fotíte, prohlížíte web, komunikujete přes iMessage nebo si ukládáte hesla do Klíčenky, iPhone se stará o to, aby k těmto údajům neměl přístup nikdo nepovolaný – ani Apple samotný.

Důraz na uživatelské soukromí se přitom prolíná napříč celým „Apple světem“. iPhone například neprofiluje vaše chování kvůli cílení reklam, což znamená, že se na vás nelepí personalizované kampaně jen proto, že jste si někde prohlíželi nové boty. Apple zkrátka razí filozofii, že uživatel má mít kontrolu nad svými daty, ne naopak.

Pokud tedy hledáte smartphone, který spojuje špičkový výkon, elegantní design, dlouhodobou podporu a zároveň respekt k vašemu soukromí, iPhone 16 Pro je jasná volba. A v pronájmu od Mobil Pohotovosti dává smysl ještě víc, protože luxusní telefon si můžete dopřát i bez luxusní cenovky.

