WWDC25 možná nenápadně odhalilo HomePad. Apple v tichosti připravuje půdu pro chytrý domácí displej

Když Apple na WWDC25 představil novinku jménem Interactive Snippets, většina vývojářů ji vnímala jako další evoluci widgetů. Jenže čím víc se člověk do tématu ponoří, tím jasněji mu dochází, že tady nejde jen o drobné rozšíření funkcí iPhonu či iPadu. Apple tím možná v tichosti připravuje půdu pro zařízení, o kterém se spekuluje už celé měsíce. Řeč je konkrétně o dlouhé měsíce očekávané novince s pracovním názvem HomePad.

Nové prvky pro nové zařízení?

Session nazvaná „Design interactive snippets“ se soustředila na nový rámec pro App Intents, tedy jakousi kombinaci widgetu a zkratky, která má být rychlá, přehledná a hlavně snadno dostupná. Snippety se mají objevovat v horní části obrazovky jako malé interaktivní překryvy, zobrazující například počasí, připomínky nebo ovládací prvky domácnosti. Působí to nenápadně, ale právě tímto způsobem si Apple často připravuje půdu pro zcela nové kategorie zařízení.

V session zazněla i řada doporučení, která vzbudila pozornost. Například limit výšky snippetů na 340 bodů, což má zamezit nutnosti scrollování a zvýšit srozumitelnost. Dále velké písmo a vysoký kontrast a to „kvůli čitelnosti z větší vzdálenosti“. Tedy přesně tak, jak byste očekávali u zařízení, které má stát na kuchyňském pultu nebo nočním stolku. Nejspíš chytrý displej, kterému Apple pracovně říká HomePad.

Kód iOS 18.6 prozradil víc, než Apple chtěl

Na možný příchod HomePadu ukazují i nálezy v beta kódu iOS 18.6. Ten zmiňuje nový systém „homeOS“ a rozlišení displeje kolem 2176 pixelů na šířku, tedy velikostně zhruba sedmipalcový panel. A právě to odpovídá spekulacím o menším domácím hubu, který by kombinoval schopnosti HomePodu, iPadu a Siri. Zajímavostí je i to, že se o spojitosti session s HomePadem zmínil i známý vývojář Steve Troughton-Smith, který poznamenal, že celý vývojářský materiál působí, jako by byl původně psán právě pro toto nové zařízení.

Proč zrovna teď?

Původně se mělo za to, že Apple HomePad uvede už v první polovině letošního roku, ale podle zákulisních informací byl projekt odložen kvůli nedokončeným úpravám Siri. Přesto to ale nevypadá, že by se HomePad zastavil, ba právě naopak. Apple zjevně začíná připravovat vývojáře na nový typ rozhraní, které bude hrát zásadní roli právě u chytrého domácího displeje. A co víc, díky tomu, že snippet framework míří do iOS 26 a macOS Tahoe 26, bude připravený už letos na podzim.

Snippety se samozřejmě objeví i na iPhonech a iPadech, ale souhra několika indicií od beta kódu přes vývojářská doporučení až po náznaky v přednáškách na WWDC čím dál víc naznačuje, že HomePad skutečně existuje a Apple jej v zákulisí ladí k uvedení. A pokud je na tom byť jen část pravdy, můžeme se těšit na zcela nový typ zařízení s vlastním systémem, optimalizovaným ovládáním a hlubokou integrací do chytré domácnosti.