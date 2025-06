Býk nebo medvěd? Možné scénáře pro akciové trhy do konce roku

Komerční sdělení: Americký index S&P 500 se v posledních týdnech vyšplhal poblíž historických maxim a investoři si kladou otázku – kam až může růst pokračovat? A co když se situace obrátí? Přinášíme tři možné scénáře vývoje do konce roku 2025: od optimistického přes realistický až po ten nejvíce pesimistický.

Pozitivní scénář: růst S&P 500 až na 6700 bodů (+12 %)

V nejpříznivějším vývoji by mohly akciové trhy pokračovat ve spanilé jízdě. Klíčovým impulsem by bylo zmírnění obchodního napětí ze strany USA – například zastavení zavádění nových cel, což by stabilizovalo globální dodavatelské řetězce a zlepšilo ziskovost firem.

Dalším pozitivním faktorem by mohlo být uklidnění situace na Blízkém východě, což by snížilo geopolitická rizika a vedlo ke zlevnění energií. V kombinaci s ustupující inflací a uvolněnou měnovou politikou by to vytvořilo příznivé podmínky pro růst indexu S&P 500 na úroveň kolem 6700 bodů, což by představovalo zhruba +12 % oproti současné hodnotě (6000 bodů).



Vývoj hodnoty indexu US500 se třemi možnými scénáři. Platforma xStation, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Takový růst by se projevil i na hodnotě ETF fondů sledujících index, jako je SPY – ten by mohl vyrůst z přibližně 598 USD na cca 670 USD. Největší potenciál by měly technologické akcie s vyšší volatilitou, například Nvidia, Meta nebo Amazon.

Základní scénář: růst na 6200 bodů (+3,7 %)

Realističtější varianta počítá s mírným, ale stabilním růstem trhů. Inflace by zůstala pod kontrolou a americká centrální banka (Fed) by do konce roku přistoupila ke dvěma snížením úrokových sazeb. Ekonomika by rostla přibližně tempem 1,7 % ročně, bez výrazných překvapení ze strany spotřeby nebo investic.

Trh práce by zůstal silný s nezaměstnaností pod 4,5 % a geopolitická situace by se postupně stabilizovala. Index S&P 500 by v tomto scénáři dosáhl přibližně 6200 bodů, což odpovídá nárůstu o +3,7 % oproti aktuální hodnotě.

Z investičního pohledu by se mohla otevřít příležitost u kvalitních, ale dříve přeprodaných titulů – například Apple nebo Tesla, které by mohly těžit z návratu kapitálu a zlepšení tržního sentimentu.

Negativní scénář: pokles na 5000 bodů (−16,4 %)

V nejhorším případě by mohlo dojít k obnovení obchodního napětí mezi USA a dalšími velkými ekonomikami, například Čínou. Vyšší než očekávaná inflace by donutila centrální banky pokračovat ve zpřísňování měnové politiky, což by zvýšilo náklady na financování pro firmy i spotřebitele.

Slabší poptávka a rostoucí nejistota by negativně ovlivnily zisky podniků a důvěru investorů. Výsledkem by byl pokles indexu zpět na 5000 bodů, tedy přibližně o −16,4 % níže oproti současné hodnotě.

V takovém prostředí by investoři pravděpodobně vyhledávali bezpečné přístavy – například státní dluhopisy nebo drahé kovy, zejména zlato. Zásadní vliv by také mělo případné zapojení USA do konfliktu na Blízkém východě, což by mohlo vyvolat prudký růst cen ropy – potenciálně zajímavý sektor pro spekulativní kapitál.

Co z toho vyplývá pro investory?

Rok 2025 může přinést výrazné pohyby na trzích – jak směrem vzhůru, tak dolů. Klíčové budou inflační data, rozhodnutí centrálních bank a geopolitický vývoj. Ať už bude scénář jakýkoli, platí, že diverzifikované portfolio a pravidelné sledování trhu zůstávají tím nejlepším nástrojem, jak chránit a rozvíjet svůj kapitál.

