Spotify playlisty si konečně do Apple Watch stáhnete odkudkoliv

Spotify přichází se skvělou novinkou, která zásadně zpříjemní využívání aplikace na Apple Watch. Tento streamovací gigant totiž začíná zavádět novou funkci, která vám umožní stahovat playlisty do jakéhokoli podporovaného zařízení, a to klidně i na dálku. Jinými slovy, když si například vzpomenete při práci na Macu, že chcete mít určitou hudbu v Apple Watch připravenou na večerní běh, stačí stahování jednoduše zadat a při dalším otevření Spotify v hodinkách se hudba automaticky stáhne.

Tato možnost přichází jako rozšíření už dříve představené funkce, která umožňovala ovládat stahování hudby do Apple Watch z iPhonu. Nově ale můžete takto řídit offline přístup z libovolného zařízení v rámci svého Spotify účtu, tedy třeba i na iPadu nebo jiném iPhonu. A co víc, do každého zařízení lze uložit playlisty zcela nezávisle, přičemž každý seznam skladeb má nyní nově i přehlednou sekci „Manage Downloads“, kde uvidíte, ve kterých zařízeních už je playlist stažený.

Spotify tuto novinku zatím zpřístupňuje jen uživatelům s Premium účtem a její nasazení probíhá postupně po celém světě. Pokud ji ještě nemáte aktivní, zkuste Spotify v nadcházejících dnech aktualizovat, jelikož by se nová možnost měla objevit brzy.

Fotogalerie reminky Apple Watch LsA 7 reminky Apple Watch LsA 8 reminky Apple Watch LsA 9 reminky Apple Watch LsA 10 reminky Apple Watch LsA 11 reminky Apple Watch LsA 16 reminky Apple Watch LsA 17 reminky Apple Watch LsA 18 reminky Apple Watch LsA 19 reminky Apple Watch LsA 20 reminky Apple Watch LsA 21 Neoriginální řemínek k Apple Watch Vstoupit do galerie

Za nás v redakci se jedná o jedno z těch malých, ale extrémně praktických vylepšení, které dává každodennímu používání o něco větší pohodlí. Uživatelé Apple Watch (a obecně i jiných chytrých hodinek) si tak mohou konečně oddechnout, zapomenutý playlist už nebude problém.