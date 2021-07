Jak stáhnout hudbu ze Spotify do Apple Watch vyhledal již minimálně jednou nejspíše každý majitel jablečných hodinek a zároveň předplatitel Spotify. Jak dost možná někteří z vás ví, tak hudbu z Apple Music si můžeme již delší dobu jednoduše do paměti Apple Watch uložit. To znamená, že můžete jít bez problémů například běhat i bez iPhonu. Stačí si připojit AirPody k Apple Watch, spustit přehrávání a můžete vyrazit. Uživatelé Spotify však prozatím s ukládáním hudby do Apple Watch měli problém, byť tedy Spotify před nějakou dobou příchod této funkce oznámilo. Dobrou zprávou je, že jsme se konečně dočkali.

Jak stáhnout hudbu ze Spotify do Apple Watch

Pokud byste chtěli stáhnout hudbu ze Spotify do Apple Watch, tak se naštěstí nejedná o nic složitého. Postup je následující:

Na vašem iPhonu prvně přejděte to aplikace Spotify.

Jakmile tak učiníte, tak si vyhledejte skladbu, album či playlist , který chcete do Apple Watch uložit.

, který chcete do Apple Watch uložit. Následně je nutné, abyste na obrazovce klepnuli na ikonu tří teček (pozice se může lišit).

(pozice se může lišit). Tímto se zobrazí menu, kde stačí stisknout možnost Stáhnout do Apple Watch.

Ihned poté se začne konkrétní skladba, album či playlist stahovat.

Veškerou staženou hudbu pak na Apple Watch najdete tak, že otevřete Spotify, a poté se na levé obrazovce přesunete do sekce Stažené. Zde je dokonce možné také sledovat postup stahování, popřípadě zde můžete stažené položky upravit.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy stáhnout hudbu ze Spotify do Apple Watch. Jak už to tak ale u novinek bývá, tak je dosti možné, že tato funkce nebude pro vás dostupná. Abyste mohli stahování hudby ze Spotify do Apple Watch využít, tak je samozřejmě nutné, abyste splnili několik věcí. Primárně se v App Store přesvědčte, že máte nainstalovanou aktualizaci 8.6.40 a novější – pokud nemáte, proveďte aktualizaci. Po dokončené aktualizaci Spotify kompletně vypněte skrze přepínač aplikací, a poté opětovně spusťte. Ihned poté už by se vám měla zobrazit notifikace o tom, že je možné stahovat hudbu ze Spotify do Apple Watch. Pokud stále možnost nevidíte, tak restartujte iPhone a popřípadě proveďte aktualizaci.