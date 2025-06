Peklo zamrzlo! Apple konečně dovolí sledovat videa přes CarPlay

Apple tento týden oznámil poměrně zásadní upgrade pro CarPlay, byť poměrně překvapivě nikoliv na pondělní úvodní keynote WWDC, ale jen stroze skrze zprávu na webu. V té prozradil konkrétně to, že iPhone brzy umožní přehrávat videa přímo v CarPlay v podporovaných vozidlech. Videa se budou přenášet bezdrátově pomocí AirPlay, přičemž přehrávání bude povoleno výhradně při zaparkovaném voze. Jakmile se auto dá do pohybu, iPhone to pozná a přehrávání automaticky ukončí kvůli maximalizaci bezpečnosti.

Určitý háček je nicméně v tom, že je funkčnost novinky podmíněna implementací ze strany automobilek – tedy alespoň podle slov Applu. Rovněž nevíme, zda bude novinka dostupná i v současných vozech, nebo jen v nových modelech. Vypadá to ale, že půjde o součást jak klasického CarPlay, tak prémiové verze CarPlay Ultra.

Apple na svých stránkách uvádí konkrétně toto:

„AirPlay video v autě umožní lidem sledovat oblíbená videa z iPhonu přímo na displeji CarPlay, pokud neřídí. Přidejte podporu CarPlay s AirPlay videem do svého vozu, abyste tuto funkci umožnili.“

Funkce se bude hodit hlavně v elektromobilech, které potřebují pro nabití podstatně více času než kolik je potřeba při klasickém tankování fosilními palivy. Tesla například nabízí divácký režim s YouTube, Netflixem nebo Twitch.tv už několik let. Apple tak svou novinkou konečně dohání konkurenci, za což budou mnozí jablíčkáři zcela určitě velmi rádi. Dosud totiž existovaly jen neoficiální způsoby přehrávání videa přes CarPlay, například pomocí jailbreaku nebo beta aplikací přes TestFlight. Teď se ale tato možnost stane součástí systému. Apple zatím bohužel nezveřejnil žádné další detaily ani ukázky funkce. Je nicméně možné, že dostupnost bude lišící se podle regionu, v závislosti na dopravních předpisech a schvalování jednotlivých funkcí.