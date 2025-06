CarPlay iOS 26 přináší design Liquid Glass, Widgety i Tapbacky

Apple na letošní WWDC25 odhalil další vlnu vylepšení pro CarPlay, které dorazí spolu s iOS 26. Hlavní roli tentokrát hraje nový vizuální styl nazvaný Liquid Glass, kompaktnější zobrazení hovorů, podpora Tapback reakcí v aplikaci Zprávy a příchod widgetů a Live Activities přímo do rozhraní CarPlay. CarPlay se s příchodem iOS 26 dočká zcela nového designového jazyka Liquid Glass, který sjednocuje vizuální styl napříč zařízeními Apple. Jde o futuristický, průsvitný a velmi jemně animovaný vzhled, který ladí s chystanými úpravami designu iPhonu a iPadu v iOS 26. V praxi nabídne elegantnější grafiku, lepší čitelnost a čistší rozhraní, aniž by narušil funkčnost za jízdy.

Jednou z nejvíce praktických novinek je nové zobrazení příchozího hovoru, které je nyní mnohem méně rušivé. Namísto toho, aby příchozí hovor překryl celou obrazovku, se zobrazí jako malý banner, který umožní řidiči vidět, kdo volá, aniž by přitom ztratil přehled o navigaci nebo dalších důležitých údajích na displeji.

Tapbacky a připnuté konverzace ve zprávách

CarPlay nově podporuje Tapback reakce – tedy rychlé odpovědi na zprávy pomocí symbolů jako 👍❤️😂 atd., které známe z iPhonu. Uživatelé tak mohou na zprávy reagovat jedním klepnutím, aniž by museli zadávat text. Součástí aktualizace je také podpora připnutých konverzací, což umožňuje rychlý přístup k oblíbeným kontaktům přímo z hlavního rozhraní aplikace Zprávy v CarPlay.

Widgety a Live Activities

V iOS 26 Apple přináší do CarPlay Widgety a Live Activities, tedy živé informace, které se aktualizují v reálném čase. Na palubním displeji tak budete moci sledovat například:

počasí

stav přehrávání hudby

čas příjezdu do cíle

aktivní časovače

a další přizpůsobitelné informace

Podobně jako na iPhonu, budou widgety v CarPlay interaktivní a adaptivní – přizpůsobí se aktuálnímu kontextu, čímž zlepší přehlednost i bezpečnost. Apple potvrdil, že všechny novinky dorazí nejen do běžného CarPlay, ale také do připravovaného CarPlay Ultra – rozšířené verze CarPlay, která plně integruje systém do všech displejů ve vozidle, včetně přístrojového panelu a klimatizace.