Liquid Glass: Tak se bude jmenovat nový designový styl iOS 26 a dalších Apple OS!

Dnes v 19:00 našeho času (10:00 PT) odstartuje Apple tradiční keynote na zahájení vývojářské konference WWDC. A jak už to tak bývá, půjde o událost, která do značné míry předurčí směr, jakým se budou jablečné systémy a potažmo i zařízení v příštím roce ubírat. Letos se ale připravte na něco opravdu velkého. Apple totiž podle nejnovějších informací chystá zásadní redesign svých operačních systémů a to nejen po stránce funkcí, ale především vzhledu. Hlavním tahákem má být zbrusu nové vizuální téma s názvem Liquid Glass.

Sklo jako nový základ designu

Informace přinesl jako první Mark Gurman z agentury Bloomberg, který ve svém posledním vydání newsletteru Power On mluví o tom, že Apple představí nový vizuální jazyk napříč všemi svými systémy s názvem Liquid Glass, přičemž největší pozornost pochopitelně připadne iOS. Ten se letos údajně dočká přejmenování na iOS 26, i když dosavadní značení ukazovalo na iOS 19.

Hlavním motivem má být právě tzv. Liquid Glass, tedy rozhraní, které si bere inspiraci z tekutého skla. Prakticky to znamená masivní využívání průsvitných efektů, odlesků a vizuálně „tekutých“ přechodů, které dodají celému systému hloubku a doslova „prémiový“ vzhled. Těšit se můžeme na efektní reflexe a spekulární zvýraznění u většiny standardních UI prvků, tedy tlačítek, nástrojových lišt nebo tab barů.

Ikony, které se lesknou

Kromě redesignu samotných systémových prvků Apple údajně přepracuje i ikony na domovské obrazovce, které mají být kulatější, s jemnými odlesky na jejich hranách, čímž lépe zapadnou do nového „skleněného“ vzhledu celého systému. V podstatě by tak mělo jít o evoluci současného flat designu směrem k něčemu hmatatelnějšímu a vizuálně bohatšímu podobně jako tomu bylo kdysi při přechodu z iOS 6 na iOS 7, ale tentokrát bez zbytečného minimalismu.

Nový vzhled i pro ostatní platformy

Apple navíc chystá tuto designovou revoluci napříč všemi svými systémy – tedy nejen pro iPhone, ale také pro macOS, iPadOS, watchOS a tvOS. Všechny platformy by tak měly dostat sjednocený vizuální jazyk, i když samozřejmě přizpůsobený specifikům daného zařízení a způsobu ovládání.

Tato sjednocená estetika má pomoci nejen zlepšit pocit z celého ekosystému, ale lépe připravit půdu pro budoucí hardware, jako je například dlouho spekulovaný iPhone s celoskleněným tělem, zakřivenými hranami a minimálními rámečky, který se očekává někdy kolem roku 2027.

Převratná WWDC je za dveřmi

Pokud se informace potvrdí, bude letošní WWDC jedna z nejvýznamnějších za poslední roky. Apple totiž nesáhne jen po kosmetických úpravách, ale kompletně změní vizuální identitu svých systémů, což je krok, který se neděje každý rok. Právě proto se očekává, že zítřejší keynote přinese pořádnou porci wow efektu a to nejen mezi vývojáři, ale i běžnými uživateli. WWDC 2025 livestream bude možné sledovat zde.