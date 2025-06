Vyzkoušejte si na iPhone demo iOS 26 už dnes!

Nemůžete se dočkat pondělního představení iOS 26? Pak pro vás máme vynikající zprávu! Přestože nás oficiální odhalení tohoto systému čeká až za pár desítek hodin, už nyní o něm víme díky spoustě nejrůznějších úniků informací poměrně dost. A na základě těchto střípků vznikají jednak nejrůznější fanouškovské koncepty a jednak dokonce fanouškovské demo verze iOS 26, které si lze na iPhonu zlehka vyzkoušet a udělat si tak fajn obrázek o tom, co nás alespoň na základě dosavadních úniků čeká.

Fotogalerie iOS 19 5 iOS 19 4 iOS 19 3 iOS 19 2 iOS 19 1 Vstoupit do galerie

Jediné, co je třeba pro spuštění dema iOS 26 udělat, je přejít v Safari na tento odkaz a následně zvolit možnost Otevřít v klipu aplikace. Jakmile tak učiníte, spustí se vám demo, ve kterém toho lze sice dělat dost málo, nicméně velmi dobře odráží to, o čem se v souvislosti s iOS 26 čile spekuluje – tedy inspiraci visionOS s průhlednými okny a tak podobně. Díky tomu si tak můžete s předstihem udělat obrázek o tom, jak by mohl chystaný systém na displejích iPhonů vypadat.

Fanouškovské demo iOS 26 si můžete na iPhonu vyzkoušet zde