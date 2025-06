Jedna z hlavních novinek iOS 26 bude představena nejspíš až na podzim!

Zatímco se svět pozorně chystá na večerní keynote WWDC 2025, ze zákulisí Applu začínají prosakovat zprávy o funkcích, které se na prezentaci možná ještě neobjeví. Jednou z nich je AI funkce pro inteligentní správu baterie, která by se podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu mohla objevit až se zářijovým představením iPhonu 17 Air.

AI má za cíl šetřit energii chytře a automaticky

O této funkci jsme poprvé slyšeli už v květnu, kdy Gurman informoval, že iOS 26 má přinést možnost optimalizace spotřeby energie pomocí umělé inteligence. Apple by měl konkrétně využít data o používání zařízení, aby systém dokázal automaticky regulovat spotřebu napříč aplikacemi a procesy na základě toho, jak a kdy iPhone používáte. Například pokud večer pravidelně sledujete videa a ráno čtete zprávy, systém se tomu přizpůsobí a omezí činnost pozadí tam, kde to není potřeba. Součástí funkce má být i indikátor na zamknuté obrazovce, který zobrazí odhad, za jak dlouho se zařízení plně nabije.

Nejspíš až na podzim

Ačkoliv by logicky šlo o jednu z hlavních funkcí Apple Intelligence v iOS 26, podle Gurmana je možné, že si Apple tuto novinku nechá až na premiéru iPhonu 17 Air, která je očekávána na září. Důvod je prostý: tenkost tohoto modelu zřejmě neponechá mnoho místa pro velkou baterii, a Apple tak bude potřebovat každou možnost, jak výdrž prodloužit, i kdyby softwarově. Přesto se neočekává, že by si AI správu baterie mohl užít jen nový Air. Funkce by měla být dostupná pro všechny iPhony, které iOS 26 podporují, jen bude pravděpodobně z marketingového hlediska spojena právě s tímto ultra-tenkým modelem. Zda bude funkce skutečně utajena a následně odhalena až na podzim se dozvíme už dnes večer. iOS 26 livestream můžete sledovat zde.