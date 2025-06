Apple možná na WWDC 2025 přejmenuje Siri!

Zatímco se svět Apple fanoušků chystá na zahájení vývojářské konference WWDC 2025, přičemž iOS 26 livestream můžete sledovat zde, objevují se nové spekulace, které by ještě před pár lety zněly téměř nemyslitelně. Podle uznávaného analytika Ming-Chi Kua totiž Apple zvažuje, že přejmenuje svou virtuální asistentku Siri v rámci širší AI strategie a celou změnu by mohl oznámit už během pondělní keynote.

Apple vsází všechno na AI

Ještě donedávna se očekávalo, že hlavní hvězdou letošní WWDC bude přepracovaný design systému iOS 26 s kódovým označením „Liquid Glass“, inspirovaný prostředím visionOS z Apple Vision Pro. Podle Kua ale Apple možná přesune pozornost jinam, konkrétně na umělou inteligenci, a to ve velkém stylu.

Firma má v plánu detailně vysvětlit, jak její AI bude fungovat přímo na zařízení, bez nutnosti posílání dat do cloudu. I když se nečekají žádné „přelomové novinky“, Apple údajně nabídne časový plán vývoje a hlavně představí nové nástroje pro vývojáře, aby mohli AI snadno integrovat do svých aplikací.

Je čas pohřbít Siri?

Kromě toho má ale Apple zvažovat i něco mnohem odvážnějšího, konkrétně pak úplný rebranding Siri a Apple Intelligence. A vzhledem k tomu, jak jsou tyto dva Apple produkty v současnosti vnímány, dávalo by jejich přejmenování smysl. Siri byla při svém debutu v roce 2011 průkopníkem, ale za těch 14 let se její pověst značně otupila. Pomalu se z ní stala asistentka, kterou většina uživatelů používá hlavně k nastavování budíků nebo přehrávání hudby. A mezitím konkurence udělala obrovský skok kupředu.

Pokud tedy Apple skutečně představí zcela nového AI asistenta, mohlo by jít o radikální restart, který by smazal nepovedenou minulost a ukázal, že Apple to s AI myslí vážně. Ostatně, spolupráce s OpenAI a možná i s Googlem (formou zapojení Gemini) naznačuje, že Siri už nebude jediným mozkem v systému. Na druhou stranu, Siri je pevně zakořeněná nejen v systému iOS, ale hlavně v povědomí uživatelů. Rebranding by mohl být vnímán jako přiznání selhání. A Apple se tradičně snaží působit dojmem, že jeho strategie jsou promyšlené, nikoli reaktivní.

Aby tedy nový AI produkt fungoval, bude muset Apple přesvědčit uživatele, že tentokrát jde o něco úplně jiného než „jen chytřejší Siri“. A hlavně, že tentokrát to opravdu bude fungovat tak, jak se slibuje bez zpoždění, bez výmluv a bez frustrujících „I’m sorry, I didn’t get that.“