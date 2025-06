Nový hardware na WWDC 2025? Tohle říkají nejčerstvější spekulace

Apple se chystá už v pondělí 9. června odhalit světu novou generaci svých operačních systémů v čele s iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 a dalšími. A zatímco hlavní pozornost bude opět směřovat na software, jako každý rok visí ve vzduchu otázka: Přijde i nějaký nový hardware? Letos to přitom vypadá, že šance na překvapení není úplně zanedbatelná. V zákulisí se totiž šušká o hned třech produktech, které by se, i kdyby jen formou preview, mohly na scéně WWDC objevit. Ostatně, pomyslné preview jsme na WWDC zažili v minulosti hned několikrát. Vzpomenout můžeme na odhalení iMacu Pro, Macu Pro či HomePodu. Co by se mohlo ukázat tentokrát?

Nový Mac Pro

Apple má dlouholetou tradici v tom, že právě na WWDC ukazuje nové verze Macu Pro. A i když už tento stroj přešel na Apple Silicon, design zůstal identický s tím z doby Intelu. Pokud se tedy Apple chystá ukázat jeho první skutečně „nativní“ podobu pro éru M čipů, WWDC je pro to ideální příležitostí. Uvidíme tedy přepracovaný Mac Pro s čipem M3 Ultra? Naděje tu rozhodně je.

Chytrý displej „HomePad“

Poměrně čerstvé spekulace se točí také kolem nového zařízení do domácnosti, pracovně označovaného jako „HomePad“. Mělo by jít o jakýsi hybrid mezi HomePodem a iPadem, určený pro centrální ovládání chytré domácnosti a to možná i se samostatným systémem „homeOS“, který se zmiňuje v některých únicích. Bylo by to mimochodem vůbec poprvé, co Apple nabídne takto koncipované zařízení, takže pokud se chystá jeho premiéra, WWDC by mohla posloužit jako ideální rozjezd. Tím spíš, když uvedení nového OS dává smysl jen a pouze zde.

AirTag 2

A do třetice všeho dobrého je tu AirTag 2. Jeho příchod se očekává už delší dobu, s předpokládaným termínem uvedení v polovině roku 2025. A i když se lokalizační přívěsek může na vývojářské konferenci zdát trochu mimo mísu, Apple ví, že WWDC sledují miliony fanoušků po celém světě, což je ideální příležitost k uvedení něčeho podobného.

Bude, nebo nebude?

Faktem zůstává, že na rozdíl od softwarových novinek zatím neexistují žádné skutečně důvěryhodné úniky, které by příchod nového hardwaru na WWDC potvrdily. Apple však velmi pravděpodobně nebude mít žádnou další keynote až do tradičního podzimního eventu pro iPhone v září, a tak by si právě červnový termín mohl vyhradit pro menší hardwarová překvapení.

Zda se některý z těchto produktů skutečně objeví, se dozvíme už brzy. WWDC startuje v pondělí v 19:00 našeho času. A pokud Apple nějaké překvapení chystá, dozvíte se o něm jako první právě u nás. Livestream WWDC 2025 můžete sledovat zde.