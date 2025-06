S vivo V50 Lite se na dovolené neztratíte

Komerční sdělení: Léto se blíží a spolu s ním i čas odpočinku a výletů. Hledáte spolehlivý smartphone, který s vámi zvládne jakoukoli dovolenou, a přitom před létem nezatíží vaši peněženku? Vivo V50 Lite nabízí skvělý poměr cena/výkon a přináší funkce, které obvykle najdete až u dražších smartphonů.

S blížícím se létem už možná plánujete, kam vyrazíte. Ať už se vydáte k moři, do světových metropolí, nebo na výlety po Česku, vivo V50 Lite vás nenechá ve štychu. Nabízí dlouhou výdrž baterie, rychlé nabíjení, kvalitní fotoaparát a odolnost vůči přírodním živlům. Na výletě, na pláži i ve městě se na něj můžete spolehnout.

Pokud někdy cestujete do neznámých míst, víte, jak nepříjemná je vyčerpaná energie, když zrovna nevíte, kudy kam. Vivo V50 Lite disponuje baterií BlueVolt s kapacitou 6500 mAh, která zvládne až 27 hodin přehrávání videa nebo 14 hodin navigace. Technologie 90W FlashCharge dobije telefon na 50 % kapacity už za 23 minut. Podpora reverzního nabíjení pak umožní dobít další zařízení.

Na cestách oceníte i jeho pětihvězdičkovou SGS certifikaci, která potvrzuje jeho odolnost vůči pádům a každodenním nástrahám. Smartphone se také může pochlubit odolností IP65, což znamená odolnost vůči prachu i stříkající vodě. Potápění ale odolnost neumožňuje, takže s koupáním v bazénu nebo moři opatrně.

50Mpx fotoaparát a noční režim

Hlavní 50Mpx fotoaparát Sony s AI technologiemi dokáže pořizovat ostré, barevné a kontrastní snímky i při slabém světle.

Nechybí ani noční režim pro kvalitní fotografie po setmění a makro objektiv, se kterým zachytíte detaily květin, hmyzu nebo textur. Přední 16Mpx selfie kamera s pokročilým algoritmem zase zajistí přirozeně nasvícené autoportréty a minimalizuje šum.

Vivo V50 Lite nabízí 256 GB interní paměti, takže se nemusíte omezovat při pořizování fotek nebo videí. Nechybí ani režimy pro stabilizaci videa a optimalizaci portrétů, které oceníte při focení přátel na pláži, západu slunce nebo gastronomických zážitků.

Ať už hledáte dlouhou výdrž baterie, dostatek úložného prostoru nebo kvalitní fotografie, vivo V50 Lite vás nezklame. Model s 4G připojením a 256GB úložištěm pořídíte za 6299 korun. Pro náročnější uživatele je k dispozici i verze s podporou 5G za 7299 korun. Vivo navíc garantuje až pět let softwarových aktualizací a bezpečnostních záplat, takže budete v bezpečí i do dalších let.