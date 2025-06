iPadOS 26 zcela přepracuje multitasking na iPadu!

Do WWDC 2025 zbývá už jen pár dní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – úniky informací začínají přibývat. S jedním velmi zajímavým nyní přišel i velmi spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, který poodhalil detaily chystaného OS pro iPady. Právě iPadOS 26 má totiž být jednou z hlavních hvězd pondělní konference. Zdroje Gurman tvrdí konkrétně to, že nový iPadOS projde dosud největší změnou v oblasti multitaskingu.

Podle Gurmanových informací Apple kompletně přepracuje práci s více aplikacemi najednou tak, aby se iPad víc přiblížil Macu. Zatímco v minulosti jsme slyšeli jen o inspiraci macOS, nyní se mluví o „kompletní revizi“, což může znamenat, že některé stávající prvky multitaskingu z iPadOS úplně zmizí nebo budou nahrazeny.

Zajímavé je i to, že nový multitasking by mohl být dostupný jen při připojení iPadu ke klávesnici a trackpadu, což by jasně signalizovalo, že Apple dál posouvá iPad směrem k náhradě za klasický notebook. Jinými slovy, pokud budete chtít využít všechny nové funkce, zřejmě už si nevystačíte jen s dotykovým ovládáním v „tablet módu“.

Jakékoliv bližší informace o konkrétní podobě multitaskingového systému zatím Gurman nezveřejnil a my tak můžeme zatím jen hádat, zda se například dočkáme menu lišty ve stylu Macu, o které se v zákulisí dříve spekulovalo. Jasno bude každopádně už v pondělí 9. června, kdy v 19:00 našeho času začíná tradiční keynote WWDC 2025. A pokud jste příznivci iPadu, tohle je událost, kterou si rozhodně nechcete nechat ujít.