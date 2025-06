iPadOS 26: Datum vydání, novinky a vůbec vše, o něm víme

Apple se chystá představit nový operační systém pro své tablety – iPadOS 26. Podle nejnovějších informací by mělo jít o zásadní aktualizaci s novým designem, rozšířenou podporou pro multitasking a integrací platformy Apple Intelligence. Systém by měl být představen během vývojářské konference WWDC 2025, která se koná od 9. do 13. června, a jeho finální verze bude dostupná tradičně v září 2025.

iPadOS 26: nový název, nový směr

Apple údajně sjednocuje názvosloví svých operačních systémů podle kalendářního roku. Místo očekávaného názvu iPadOS 19 tedy pravděpodobně dorazí iPadOS 26, což odráží rok vydání. Stejné značení má být použito i u iOS 26 a macOS 26.

iPadOS 26 funkce

iPadOS 26 má podle Marka Gurmana nabídnout největší redesign systému od dob příchodu iOS 7.

Změny mají zahrnovat:

Nový vizuální styl inspirovaný visionOS – včetně přepracovaných ikon, systémových aplikací a prvků rozhraní

Vylepšené okenní rozhraní pro multitasking s možnou integrací horní nabídkové lišty při použití klávesnice

Podpora připínání souborů na plochu, podobně jako v macOS

Nový režim Nízké spotřeby s inteligentní správou napájení pomocí Apple Intelligence

iPadOS 26: Apple Intelligence a Siri

Apple plánuje postupné rozšíření své AI platformy Apple Intelligence i do systému iPadOS. Přestože některé funkce měly původně dorazit už ve verzi iPadOS 18.4, zpoždění vývoje posouvá jejich uvedení do verze iPadOS 26 nebo pozdějších. Mezi očekávané funkce patří:

Kontextová a přirozenější konverzace se Siri

Generativní odpovědi a shrnutí notifikací

Možné využití jazykových modelů přímo na zařízení s výkonnějšími čipy

iPadOS 26 a macOS

iPadOS 26 má podle všeho učinit iPad ještě více podobným Macu – ne však spojením s macOS, ale vylepšením stávajících funkcí. Nová verze systému má nabídnout vylepšený Stage Manager 2, lepší správu oken, více možností při práci s externím monitorem a celkově vyšší produktivitu při použití s klávesnicí a trackpadem.

iPadOS 26 nové aplikace a funkce

Apple údajně chystá novou aplikaci, která sjednotí nabídku Apple Arcade, Game Center a herní sekci App Storu. Spekuluje se o nové podobě aplikace Domácnost, která má reflektovat směřování Apple k chytré domácnosti s produkty jako HomePad a HomePod se zabudovaným displejem. Spekuluje se také o příchodu aplikace Deník ve verzi pro iPadOS.

Fotogalerie iPad Pro 11 M1 LsA 27 iPad Pro 11 M1 LsA 28 iPad Pro 11 M1 LsA 25 iPad Pro 11 M1 LsA 22 iPad Pro 11 M1 LsA 21 iPad Pro 11 M1 LsA 15 iPad Pro 11 M1 LsA 12 iPad Pro 11 M1 LsA 14 iPad Pro 11 M1 LsA 10 iPad Pro M1 LsA 19 iPad Pro M1 LsA 8 Vstoupit do galerie

iPadOS 26 kompatibilita

Podle dostupných informací bude iPadOS 26 dostupný pro následující zařízení:

iPad Pro (2018 a novější)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad mini (5. generace a novější)

iPad (8. generace a novější)

Naopak iPad 7. generace z roku 2019 pravděpodobně podporu ztratí. Starší modely sice budou moci systém spustit, ale některé funkce – zejména ty využívající Apple Intelligence – budou omezené na novější zařízení.

iPadOS 26 datum vydání

Apple tradičně vydává vývojářské bety ihned po keynote – v tomto případě tedy 9. června 2025. Veřejná beta bude následovat koncem června nebo začátkem července. Finální verze iPadOS 26 bude dostupná v průběhu září, pravděpodobně okolo 15. nebo 22. září, společně s vydáním iPhonů 17.

iPadOS 26 bude pravděpodobně zásadní aktualizací v historii systému iPad. Přinese nový design, lepší multitasking, rozšíření Apple Intelligence a funkce, které posouvají iPad blíže k plnohodnotnému pracovnímu nástroji. Vše podstatné se dozvíme již 9. června na WWDC 2025.