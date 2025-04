iPadOS 19 přiblíží iPad ještě víc Macům!

Doba, kdy je operační systém iPadOS bližší spíše mobilnímu iOS nežli počítačovému macOS dost možná letos skončí. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple chystaný iPadOS 19, který si svou premiéru odbude už na začátku červnu, výrazně přiblíží macOS.

Konkrétně by se měl iPadOS 19 zaměřit na výrazné zlepšení multitaskingu a správy oken aplikací s tím, že hlavním cílem Applu je zlepšit u iPadu produktivitu. Právě nesrovnatelně horší práce s okny a multitasking na opadech je přitom v současnosti jedním z hlavních kamenů úrazu, na které jablíčkáři při výměně Macu za jablečný tablet naráží. Jsou to ostatně přesně tyto nedostatky, které mnoha uživatelům brání k tomu, aby buď přešli zcela z Maců na iPady, nebo minimálně tablety začlenili do svého workflow více než je tomu nyní.

Na zásadní přepracování iPadOS se přitom Apple dle zdrojů Gurmana připravuje už dlouho s tím, že nevyvratitelným důkazem jsou velmi výkonné iPady Pro i Air využívající počítačové čipy řady M. Právě ty by ostatně měly Applu umožnit nasadit řadu funkcí z macOS bez toho, aby je bylo třeba nějak zásadně přepracovat právě kvůli rozdílným typům čipu.