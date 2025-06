Apple odložil dvě velké novinky pro iPhone z iOS 26 až na iOS 27!

Zatímco iOS 26 má být jedním z největších vizuálních skoků v historii iPhonu, ne všechny plánované novinky se Applu podařilo dokončit včas. Podle zdrojů skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž minimálně dvě očekávané novinky do letošního systému nakonec nedostanou a zdá se tak, že si na ně budeme muset počkat až do iOS 27, tedy do roku 2026.

Konkrétně jde o nové verze aplikací Kalendář a Zdraví, jejichž přepracování Apple podle Gurmana odkládá. Důvod je prý jednoduchý. Změny v těchto aplikacích jsou natolik rozsáhlé, že potřebují víc času na vývoj. Vzhledem k tomu, že obě aplikace jsou úzce spojeny s osobními daty a potenciálně i s Apple Intelligence, dává to smysl.

U Kalendáře může Apple stavět na akvizici startupu Mayday Labs z roku 2024, který vyvíjel pokročilý kalendář kombinovaný s plánovačem úkolů a AI asistentem. Mayday uměl sám naplánovat schůzky podle vaší dostupnosti, dokázal přeuspořádat program dne a zohledňoval i vaše zvyky nebo preference. Přesně tento typ funkcí by mohl Apple do své aplikace integrovat, jen to však očividně ještě nějakou dobu potrvá.

iOS 26 se chystá primárně pro nové iPhony 17 Air a Pro iPhone 17 Air v ruce 2 iPhone 17 Air v ruce 3 iPhone 17 Air v ruce 4 iphone-17-blue-mockup.jpg iphone 16 pro vs 17 pro iPhone 17 Air v ruce 1 iphone-17pro-concept.jpg-2 Vstoupit do galerie

Druhá odložená novinka se týká aplikace Zdraví. Už dříve se v souvislosti s touto aplikací spekulovalo o tom, že Apple chystá AI kouče, který by uživatelům nabízel doporučení na základě jejich zdravotních dat, ať už jde o pohyb, spánek nebo stravování. I tento plán ale zatím zůstává v šuplíku, přestože se původně očekával už v rámci iOS 26.4.

Je tedy jasné, že Apple své ambice v oblasti osobní asistence a zdraví nevzdává, jen si dává načas. A pokud vše půjde podle plánu, právě iOS 27 by mohl být tím rokem, kdy se iPhone stane vaším skutečným digitálním asistentem nejen pro práci a zábavu, ale i pro každodenní životní styl. Tak či tak, vše se dozvíme již v pondělí. Livestream iOS 26 bude možné sledovat zde.