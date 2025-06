Apple Intelligence na WWDC 2025: Místo chytřejší Siri dorazí Genmoji z dvou emoji a nové AI funkce

Vypadá to, že na výrazně přepracovanou Siri si ještě nějakou dobu počkáme. Apple ale i tak na WWDC 2025 plánuje několik drobnějších, zato velmi zajímavých novinek v rámci své iniciativy Apple Intelligence, které mají do iOS 26 a dalších systémů přinést chytřejší prvky, jen trochu jiným směrem, než se možná očekávalo. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Gurmana.

Podle Marka Gurmana z Bloombergu se Apple chystá oznámit vylepšení funkce Genmoji, tedy možnost vytvářet si vlastní emotikony generované pomocí AI. Nově by měla přibýt možnost kombinovat dvě klasické emoji do jedné originální Genmoji. Například když spojíte basketbalový míč a odpadkový koš, vytvoříte si stylizovanou emoji, která míč hází přímo do koše.

Vedle toho se v iOS 26 objeví také vylepšená aplikace Zkratky, která nově využije prvky umělé inteligence ke zjednodušení automatizace úkolů. V systému by se navíc měl objevit nový AI režim šetření baterie, který na základě chování uživatele upraví chod systému tak, aby vydržel co nejdéle a to chytřeji než kdy dřív.

Velmi slibně zní i rozšíření překladových schopností aplikace Překladač do celého systému. Zatímco se dosud spekulovalo hlavně o jejich využití v aplikaci Zprávy, Gurman nově tvrdí, že překlady v reálném čase budou dostupné i v aplikaci Telefon a dalších částech systému. Tato funkce má navíc dorazit i do sluchátek AirPods, kde by mohla přinést skutečně futuristický zážitek. Je nicméně velká otázka, zda bude funkce dostupná v češtině, když čeština jako taková chybí mezi podporovanými jazyky v aplikaci Překladač.

A co tolik očekávaná personalizovaná Siri postavená na AI? Bohužel, podle Gurmana je stále daleko od dokončení a na WWDC 2025 se jí rozhodně nedočkáme. Apple zjevně potřebuje ještě čas na doladění technologie, která má být pro firmu klíčová. Ne vše odhalené v loňském roce je na tom naštěstí tak špatně. Například loňská novinka Swift Assist, tedy nástroj pro generování kódu pomocí AI, údajně narazila na komplikace. Apple proto zřejmě umožní vývojářům využívat Xcode ve spojení s externími LLM modely, což by mohlo být pro mnoho z nich dokonce ještě přínosnější.

WWDC 2025 startuje už v pondělí 9. června v 19:00 našeho času a je jisté, že o umělé inteligenci v podání Applu letos uslyšíme více než kdy dřív. Sledovat livestream iOS 26 bude možné zde.