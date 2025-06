Potvrdil Apple nepřímo pondělní odhalení zbrusu nového OS? Vše tomu nasvědčuje!

Apple se podle nejnovějších zjištění možná konečně chystá odhalit svůj dlouho spekulovaný operační systém „homeOS“, který by měl tvořit základ pro budoucí chytrý domácí hub, popřípadě by se stal pohonem i pro Apple TV. Naznačuje to minimálně ochranná známka HOMEOS, kterou si v posledních měsících zaregistrovala společnost Home Operations Suite LLC, což je sice zdánlivě nezávislá firma, která však má pravděpodobně vazby právě na Apple. Ten ostatně dlouhodobě využívá oblíbenou taktiku ve formě skrývání stop přes tzv. shell společnosti. Stejný scénář se odehrál i u „visionOS“, které Apple představil krátce po podobné registraci.

Zatímco v Lichtenštejnsku už je značka oficiálně registrovaná, žádosti ve Spojených státech, Argentině, Peru a dalších zemích teprve čekají na schválení. O přímé spojitosti s Applem zatím neexistuje nezvratný důkaz, ale historické paralely i název samotný mluví víc než jasně.

„homeOS“ už se navíc dříve objevil jak v pracovních inzerátech Applu, tak v kódu tvOS 17.4, což ještě víc podněcuje spekulace. Systém by měl pohánět chystané centrum chytré domácnosti, které se popisuje jako HomePod s obrazovkou. To by mělo nabídnout ovládání chytré domácnosti, FaceTime hovory, interkom i funkce zabezpečení, včetně integrované kamery.

Podle analytika Ming-Chi Kua má navíc Apple zahájit hromadnou výrobu tohoto zařízení ve třetím čtvrtletí letošního roku, ale uvedení na trh se může protáhnout kvůli zpoždění personalizovaných funkcí Siri. Přesto je WWDC 2025 ideálním místem, kde alespoň „homeOS“ oficiálně představit a podle všech náznaků se tak může stát už příští týden.