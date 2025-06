Macxvideo AI: Když vám staré video připadá jako z VHS, ale vy ho chcete jako z Hollywoodu [Licence ZDARMA]

Komerční sdělení: Ať už máte staré rodinné záběry, které si zaslouží druhou šanci, nebo pravidelně upravujete obsah na sociální sítě, dříve nebo později narazíte na limity tradičních video editorů. Buď neumí pracovat s novými formáty, nebo jim dělá problém zvýšit kvalitu záznamu bez ztráty detailů. A právě do takového prostředí vstupuje Macxvideo AI – nástroj, který slibuje skutečně vše v jednom a k tomu pořádný kus umělé inteligence. V praxi jsme jej vyzkoušeli, abychom zjistili, jestli to není jen další dobře zabalené AI buzzword.

Problémy, které řeší

Znáte to – vytáhnete staré domácí VHS záznamy nebo naskenujete fotografie z dovolené a najednou vás bijí do očí kostičky, šum, rozmazání a nedostatečné rozlišení. Nebo si stáhnete video z internetu a přehrávač ho odmítá otevřít kvůli nekompatibilnímu formátu. Jindy zase máte video z iPhonu, ale kvůli horším světelným podmínkám je z něj jen matná břečka. A právě na tyto a další neduhy Macxvideo AI cílí.

Jeden nástroj vládne všem

Macxvideo AI je postavený jako skutečný švýcarský nůž pro práci s videem a obrázky. Nejde jen o AI upscaling – tedy vylepšení videí a fotek pomocí neuronových sítí –, ale o komplexní sadu nástrojů, ve které najdete převodník formátů (420+ typů), kompresor, screen recorder, downloader a jednoduchý editor. Vše běží s plnou GPU akcelerací, díky které zvládne i náročné operace až 47× rychleji než běžné nástroje.

Na papíře to vypadá skvěle. Ale co realita?

V praxi: test AI funkcí

Zkusili jsme několik scénářů. Nejprve staré video z dovolené na Krétě, natočené mobilem v roce 2013. Z původního 720p Macxvideo AI vytvořilo plynulé 1080p video se znatelně ostřejšími detaily. Barvy byly živější, šum nižší a dokonce i drobnosti jako rysy tváří nebo vlny v moři dostaly nový dech.

Funkce frame interpolation se zase hodila při úpravě slow-motion záběrů z GoPro – původních 30 fps jsme posunuli na 120 fps a výsledek byl plynulý jako reklama od Applu. Pochvalu si zaslouží i upscaling obrázků – AI zvládla převést starou naskenovanou fotku z 90. let do 8K, aniž by působila jako rozmazaná „digitální mazanice“. Detaily jako vlasy, struktura pleti nebo textilie byly překvapivě realistické.

Kromě AI i práce pro běžného uživatele

Pokud nejste fanouškem hlubšího zasahování do obrazu pomocí AI, Macxvideo AI vás nenechá ve štychu. Můžete s ním stříhat, otáčet, spojovat nebo upravovat kontrast videa. Nechybí ani možnost přidat titulky, vodoznaky nebo export do GIFu. Překvapila nás i možnost stahování z více než 1000 webů, včetně podpory playlistů, streamů i titulků.

Intuitivní rozhraní a jednoduchý postup

Celý software působí moderně a přehledně. Funkce jsou jasně oddělené, výběr videa nebo obrázku probíhá přes klasický „drag & drop“. Po nahrání si zvolíte, co s daným médiem chcete udělat – upscaling, odstranění šumu, zvýšení FPS nebo třeba převod do jiného formátu. Každá operace má vlastní nastavení, ale pokud se nechcete zdržovat, stačí kliknout na přednastavené profily.

Postup zlepšení kvality videa je otázkou několika kliknutí:

Spusťte Macxvideo AI a zvolte „AI Video Enhancer“. Přetáhněte video do rozhraní. Vyberte požadované nastavení: rozlišení (1080p/4K), zvýšení FPS apod. Klikněte na „Run“ a sledujte kouzlo v reálném čase.

Resumé

Macxvideo AI je přesně ten typ nástroje, který dává smysl. Není to jen další „AI editor“, ale promyšlená all-in-one platforma, která dělá to, co slibuje – a ještě o něco víc. Pokud pracujete s videem a obrazem a nechcete se zabývat desítkami různých programů, je tohle ideální volba.

