Apple v tichosti vyvíjí nová ovládací gesta pro AirPods! A stojí opravdu za to

Apple pokračuje ve vývoji ovládání gesty u sluchátek AirPods. A nově získaný patent naznačuje, že se blíží zásadní krok vpřed. Zatímco modely AirPods Pro už nyní zvládnou rozeznat kývnutí či zavrtění hlavou, nová patentová přihláška popisuje ještě sofistikovanější technologii. A sice detekci drobných pohybů kůže nebo svalových vibrací pomocí tzv. self-mixing interferometrie. Patent nazvaný krkolomně jako „Wearable skin vibration or silent skin gesture detector“ navrhuje využití technologie podobné té, kterou Apple používá u Face ID. Čili VCSEL laserového vysílače a senzoru. Tato sestava zvládne nasnímat mikroskopické pohyby tváře, čelisti či ucha a interpretovat je jako příkazy. Mohlo by tak jít o úsměv, pohyb rtů nebo dokonce jen tiché zašeptání příkazu.

Apple mluví o takzvaných tichých gestech, která by sloužila pro ovládání AirPods v prostředích, kde není možné nebo vhodné mluvit nahlas. Například jemné sevření rtů by mohlo znamenat „přeskoč skladbu“. Nepatrný pohyb čelisti by třeba zvýšil hlasitost. Patent navíc zmiňuje i biometrické ověření uživatele. Pokud by AirPods zaznamenaly zvuk příkazu, ale zároveň nezaznamenaly očekávaný pohyb kůže nebo svalů nositele, mohly by reagovat jen v případě, že příkaz skutečně vyřkl oprávněný uživatel. Mohlo by jít o značný komfort. Je ale jako vždy třeba připomenout, že se jedná jen a pouze o patent, který nemusí být nikdy zrealizován.