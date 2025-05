Apple chystá iPhone bez výřezů. Kamera i Face ID zmizí pod displej

Apple zřejmě skutečně připravuje tolik chtěnou designovou změnu u iPhone. Podle nových informací od důvěryhodného leakera se minimálně jeden z modelů řady iPhone 19, která by měla dorazit na podzim 2027, dočká přední kamery integrované pod displejem, čímž by Apple dosáhl ničím nerušené přdní strany. Cesta k tomuto se však má odehrávat ve dvou krocích. Prvním má být přesun Face ID pod displej. To se očekává už u modelů iPhone 18 Pro v roce 2026. Apple údajně vyřešil zásadní problém, a sice přenos infračerveného světla skrze displej. Za pomoci chytrého „proředění“ subpixelů v místě senzoru, aniž by to bylo pro uživatele viditelné.

Druhým, a technologicky náročnějším krokem, je přesun přední kamery přímo pod obrazovku. Takové řešení už sice u některých čínských telefonů existuje, ale kvalita fotografií za moc nestojí. A leaker Digital Chat Station nyní tvrdí, že Apple plánuje nasadit tuto technologii u modelu iPhone 19, jenž by tak měl nabídnout celoplošnou obrazovku. Zda se tyto prognózy skutečně naplní ukáže až čas. Na každý pád v roce 2027 bude iPhone slavit dvacáté narozeniny. Můžeme tedy tušit, že Apple bude chtít oslnit. Ostatně co se designu týče, můžeme možná čekat velké věci.