Takto úžasně bude vypadat v ruce nový iPhone 17 Air! Půjdete do něj?

iPhone 17 Air je bezesporu jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku. A vzhledem k tomu, že se má jednat o model, který do značné míry přepíše pravidla hry Apple, se není vlastně ani čemu divit. Podle dosavadních úniků se totiž zdá, že by se mělo jednat o suverénně nejtenčí iPhone, který kdy Apple vytvořil. A při pohledu na nejrůznější rendery a koncepty se chce říci, že právě minimální tloušťka telefonu určitě prospěje a učiní jej velmi atraktivním. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.

Bohužel, minimální tloušťka má být do značné míry vykoupena horší výdrží baterie, ale třeba i absencí pokročilejší fotosoustavy. Apple totiž vsadí u novinky jen na jeden objektiv fotoaparátu, zatímco u základních modelů jsou k dispozici dva a u Pro modelů dokonce tři. Nakolik bude mít toto omezení na popularitu novinky vliv nicméně ukáže ve výsledku až podzim, kdy vstoupí novinka do prodejů. A co vy, půjdete do ní?