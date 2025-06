Představení iOS 19 živě v češtině sledujte v pondělí přímo zde

Představení iOS 19 živě chce sledovat snad opravdu každý! A nutno říci, že je již za rohem. WWDC 2025 totiž začíná už pondělí 9. 6. v 19:00 našeho času (10:00 PT), a to úvodní keynote, kterou můžete sledovat živě v tomto článku. Apple nabídne přenos tradičně přes YouTube v angličtině, my ale samozřejmě přineseme živý český přepis celé události, a to v reálném čase.

Představení iOS 19 živě

Jako každý rok se můžete těšit také na články, které budou během keynote vycházet a budou se věnovat všem důležitým novinkám. Letos se očekává představení iOS 26, macOS 26, visionOS 26 a dalších systémů. Hardware pravděpodobně neuvidíme, ale jedno malé překvapení se nikdy nedá vyloučit. Poměrně nahlas se totiž hovoří třeba o příchodu hybridu iPadu a HomePodu, který by měl Applu pomoci v prosazení se ve Smart Home odvětví. Dorazit ale může třeba i AirTag 2. Vše se ostatně dozvíme již velmi brzy.

PRO BEZCHYBNOU FUNKČNOST ŽIVÉHO PŘEPISU SI PROSÍM PŘEPNĚTE VZHLED NAŠEHO MAGAZÍNU NA SVĚTLÝ.