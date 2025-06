PENNY rozdává zdarma online kurz první pomoci pro dospělé i děti s Markem Dvořákem

Ačkoliv si zcela určitě všichni přejeme, abychom první pomoc nikdy nemuseli nikomu poskytovat, potažmo aby nemusela být poskytnuta nám, čas od času se člověk přeci jen může dostat do situace, kdy je od něj první pomoc potřeba či ji potřebuje on sám. Víte však, jak vlastně správná první pomoc vypadá a to jak v případě dospělých, tak dětí? Pokud ne, PENNY pro vás má skvělou zprávu. Díky online kurzu s lékařem záchranné služby Markem Dvořákem vás ji totiž naučí, díky čemuž byste tak měli v případě potřeby vědět, jak se zachovat a jak dost možná někomu zachránit život.

„S více než 430 prodejnami a miliony zákazníků nechceme být jen obchodem, ale i dobrým sousedem. A každý dobrý soused by měl nést odpovědnost nejen za to, co se děje u něj doma, ale i ve svém okolí – obzvlášť když jde o lidský život. Během prázdnin výrazně narůstá počet dětských úrazů. Proto přinášíme od 1. do 30. června 2025 ZDARMA online kurzy první pomoci – nejen obecný, ale nově i zaměřený na první pomoc dětem. V krizové chvíli totiž rozhoduje klid a vědomí, že víte, co dělat.“ píše PENNY na svých webovkách. Asi tedy není třeba jakkoliv více zdůrazňovat, že je vědět, jak se v krizových situacích, kdy jde o život, zachovat, opravdu extrémně důležité. A přesně z toho důvodu jsme se rozhodli o akci napsat i my, protože nikdy nevíte, kdy se bude znalost první pomoci, či v horším případě první pomoc jako taková hodit právě vám.

Jak kurz první pomoci zdarma získat

Navštivte tuto stránku Vložte kurz první pomoci do košíku (můžete i oba najednou) Do pole pro slevový kód napište „PENNY“ a vše potvrďte Oba kurzy, které stojí standardně 299 Kč každý, budete mít rázem zdarma – stačí už jen dokončit objednávku

Kurz první pomoci zdarma můžete získat zde