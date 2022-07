Apple Watch odhalily skrytý nádor a zachránily tak další život

To, že Apple Watch čas od času zachraňují životy není žádnou novinkou. Většinou se však jedná o to, že odhalí nějakou tu tachykardii, problémy s okysličováním krve nebo v zavolaly pomoc v případě, že někdo spadl a upadl do bezvědomí. Tentokrát však přichází trochu zajímavější příběh, ve které Apple Watch dokázaly své uživatelce z Maine odhalit skrytý nádor.

Dotyčná žena si chvíli dokonce myslela, že její Apple Watch nefungují správně a chtěla je reklamovat. Dvě noci po sobě se totiž objevilo na jejich hodinkách výrazné varovní, které ji upozornilo na to, že její srdce trpí fibrilací síní. Nejprve si skutečně myslela, že hodinky buď měla špatně nasazené nebo, že jsou rozbité. Když se však varování opakovalo, vyrazila raději do nemocnice. Sama Kim, jak se ona uživatelka Apple Watch jmenuje uvedla: „Když se to opakovalo i třetí noc, řekla jsme si, víš co, dojdi do nemocnice a když ti řeknou, že je to blbost, tak prostě zahodíš hodinky a život jde dál“.

Bohužel v nemocnici zjistili, že hodinky skutečně odhalily fibrilaci síní, která byla způsobena agresivním nádorem. „Doktoři v Maine brzy potvrdili, že moje srdce bije nepravidelně a to z jednoho děsivého důvodu. Měla jsem mysom, vzácný, ale rychle rostoucí nádor, který škrtil krevní zásobování mého srdce a nakonec by způsobil mrtvici,“ uvedla Kim

Kvůli varování od Apple Watch mohli lékaři udělat pětihodinovou operaci včas a celý nádor odstranili dříve, než by způsobil onu mrtvici tím, že by zcela utlačil zásobení krve. Sama Kim uvedla, že neměla žádné jiné příznaky a kdyby neměla Apple Watch, nádor by se s největší pravděpodobností projevil až ve chvíli, když by už bylo pozdě. Sami lékaři ji řekli, že onen čtyřcentimetrový nádor, by ji zcela jistě zabil, pokud by se o něm nedozvěděli.