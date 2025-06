Léto s vivo V50 Lite bez starostí

Komerční sdělení: Ať už se chystáte na dovolenou do hor, k moři nebo jen na výlet po Česku, vivo V50 Lite vás podrží. Disponuje obří baterií, možností rychlonabíjení, certifikací vůči přírodním živlům i 50Mpx fotoaparátem, s nímž si uchováte zážitky i po skončení dovolené.

Plánujete letní dovolenou s rodinou, partou přátel nebo sólo výlet na opačný konec světa? Vivo V50 Lite se stane vaším parťákem, který vám umožní naplno prožít každý okamžik. S tělem tenkým 7,79 mm a hmotností jen 197 se příjemně drží a dobře se vejde do kapsy i do batohu. Displej AMOLED s úhlopříčkou 6,77 palce a obnovovací frekvencí 120 Hz vás vtáhne do dění, ať už při sledování filmů, prohlížení map nebo rychlém scrollování sociálních sítí. Díky maximálnímu jasu až 1300 nitů zůstává displej dobře čitelný i na přímém slunci, a technologie Low Blue Light Eye Comfort šetří oči při delším používání. Navíc se vyrábí ve třech barevných variantách: Titanium Gold, Phantom Black a Fantasy Purple, které s jemnými detaily, jako je Glow Ring kolem fotoaparátu, podtrhují elegantní design telefonu.

Dlouhá výdrž baterie

Díky obří 6500mAh baterii a 90W rychlonabíjení se nemusíte bát, že by vám telefon vypověděl službu v nejnevhodnější chvíli. Ať už navigujete celodenní túru, fotíte památky, streamujete oblíbený seriál ve vlaku nebo sdílíte své zážitky na sociálních sítích, energie vydrží klidně dva až tři dny. Když je třeba rychle dobít, stačí pár minut na nabíječce a máte zase šťávu na celý den.

Telefon je odolný proti prachu a stříkající vodě díky certifikaci IP65, takže zvládne letní přeháňku na festivalu i náhlý déšť na horské stezce. Konstrukce prošla pětihvězdičkovou SGS certifikací a je navržena tak, aby vydržela drobné pády a každodenní používání. Kromě toho potěší i výkonem: 8 GB RAM (s možností virtuálního rozšíření o dalších 8 GB) a procesor Snapdragon 685 (ve verzi 4G) nebo MediaTek Dimensity 6300 (ve verzi 5G) zvládnou multitasking, streamování i hraní her bez problémů. Navíc se můžete spolehnout na 256GB úložiště, které pojme tisíce fotek a videí z dovolené. Ty díky 50Mpx fotoaparátu Sony IMX882 zachytíte v brilantních barvách a s přirozenými detaily. Přední 16Mpx selfie kamera se postará o kvalitní autoportréty i ve zhoršených světelných podmínkách, a AI režimy automaticky upraví parametry pro ten nejlepší výsledek.

Model s 4G připojením a 256GB úložištěm pořídíte za 6 299 korun. Pro náročnější uživatele je k dispozici i verze s podporou 5G za 7 299 korun. Vivo navíc garantuje pravidelné aktualizace systému a bezpečnostní záplaty, takže se nemusíte bát ani z hlediska bezpečnosti a dlouhodobé podpory.