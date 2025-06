Velké technologické společnosti zachraňují výsledkovou sezónu

Komerční sdělení: Další výsledková sezóna je téměř za námi, jelikož 491 z 500 společností nejznámějšího světového indexu S&P 500, který zahrnuje většinu akciového trhu, již oznámilo své výsledky. Tržby společností vzrostly o 4,58 % a zisky o 12,5 %. Velmi se dařilo například technologickým společnostem, jejichž tržby vzrostly o 12,2 % a zisky o 18,8 %. Jak se dařilo jednotlivým sektorům indexu, můžete vidět na obrázku níže. Většina společností také překonala očekávání jak v tržbách, tak v ziscích, takže rostly ještě o něco více, než se očekávalo.

Zdroj: Bloomberg Terminál

To je samozřejmě pozitivní zpráva pro akciový trh. Od začátku výsledkové sezóny mnoho společností oznámilo, že nejistota ohledně mezinárodního obchodu jim ztěžuje plánování jejich činnosti, a proto existuje riziko, že společnosti v rychle se měnícím prostředí neučiní správná rozhodnutí. Právě z tohoto důvodu by negativní výsledky společností mohly na trh přinést další míru nejistoty. Výsledková sezóna však byla v tomto ohledu úspěšná, a i když některé velké společnosti naznačily, že současná situace pro ně není dobrá, v číslech se to zatím neprojevilo.

Společnost Apple dosáhla přibližně 8% růstu zisku díky dobrým prodejům iPhonů a služeb (dva nejdůležitější segmenty) a postupné stabilizaci situace v Číně.

dosáhla přibližně 8% růstu zisku díky dobrým prodejům iPhonů a služeb (dva nejdůležitější segmenty) a postupné stabilizaci situace v Číně. Microsoft zaznamenal 13% růst tržeb a dokonce 18% růst zisku. Segment cloudu, na který se dívá prakticky celý trh, protože odráží dění v AI, rostl o 21 % a samotný cloud Azure dokonce o 33 %. 16 procentních bodů z tohoto růstu připadalo na služby spojené s AI. Microsoft, stejně jako Amazon, Alphabet a Meta, také pokračuje v obrovských investicích do infrastruktury, které se pohybují v řádech stovek miliard dolarů ročně.

zaznamenal 13% růst tržeb a dokonce 18% růst zisku. Segment cloudu, na který se dívá prakticky celý trh, protože odráží dění v AI, rostl o 21 % a samotný cloud Azure dokonce o 33 %. 16 procentních bodů z tohoto růstu připadalo na služby spojené s AI. Microsoft, stejně jako Amazon, Alphabet a Meta, také pokračuje v obrovských investicích do infrastruktury, které se pohybují v řádech stovek miliard dolarů ročně. V souvislosti s Amazonem byly ve výsledcích zmíněny především tarify, které by mohly negativně ovlivnit prodej v jeho online segmentech. V tuto chvíli je však z hlediska ziskovosti důležitější dění v segmentech cloudu, reklamy a předplatného, a tam se společnosti daří velmi dobře.

byly ve výsledcích zmíněny především tarify, které by mohly negativně ovlivnit prodej v jeho online segmentech. V tuto chvíli je však z hlediska ziskovosti důležitější dění v segmentech cloudu, reklamy a předplatného, a tam se společnosti daří velmi dobře. Alphabet , mateřská společnost Googlu, také dosáhla pěkných čísel. Společnost pokračuje v růstu téměř ve všech segmentech, ale stále existují rizika ohledně různých regulatorních kauz a další velkou neznámou je dlouhodobý dopad změn ve vyhledávání způsobených dalšími projekty v oblasti umělé inteligence.

, mateřská společnost Googlu, také dosáhla pěkných čísel. Společnost pokračuje v růstu téměř ve všech segmentech, ale stále existují rizika ohledně různých regulatorních kauz a další velkou neznámou je dlouhodobý dopad změn ve vyhledávání způsobených dalšími projekty v oblasti umělé inteligence. V případě společnosti Meta bylo také vše v pořádku – rostly jí v podstatě všechny finanční ukazatele a důležité metriky – tržby, zisky, počet uživatelů, počet zobrazení reklam a dokonce i ceny reklam.

bylo také vše v pořádku – rostly jí v podstatě všechny finanční ukazatele a důležité metriky – tržby, zisky, počet uživatelů, počet zobrazení reklam a dokonce i ceny reklam. Je zřejmé, že nejhorších výsledků dosáhla společnost Tesla . Tržby společnosti klesly o 9 %, prodej automobilů dokonce o 20 % a zisk se propadl až o 70 %! Číselně tedy byly výsledky katastrofální, ale v rámci earnings call a výhledu šlo opět do značné míry o sliby a vize. Kdy (a jestli vůbec) se Muskovi a jeho společnosti podaří vize naplnit je stále velkou neznámou.

. Tržby společnosti klesly o 9 %, prodej automobilů dokonce o 20 % a zisk se propadl až o 70 %! Číselně tedy byly výsledky katastrofální, ale v rámci earnings call a výhledu šlo opět do značné míry o sliby a vize. Kdy (a jestli vůbec) se Muskovi a jeho společnosti podaří vize naplnit je stále velkou neznámou. Jako poslední z technologických gigantů reportovala společnost Nvidia, od které ostatní technologické firmy odebírají drahé a specializované čipy pro umělou inteligenci. Ačkoli se Nvidia potýká s měnícími se pravidly exportu směrem k Číně, přesto vykázala nejvyšší růst tržeb a zisků ze všech výše uvedených.

