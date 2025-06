Jestli Apple na WWDC představí nějaký hardware, bude to pravděpodobně tohle

Ačkoli bývá každoroční vývojářská konference WWDC tradičně ve znamení softwaru, letos by tomu být tak úplně nemuselo. Svou chvilku slávy by si totiž mohla na prezentaci užít nová chytrá domácí novinka Applu, která si ukradne část pozornosti pro sebe. Řeč je o dlouho spekulovaném zařízení kombinujícím HomePod a iPad, které si mnozí už delší dobu pracovně označují jako HomePad.

Plánované představení na letošek i poždění kvůli Siri

První podrobnosti o chystaném „chytrém displeji s HomePodem v těle“ přinesl už loni na podzim tradičně dobře reportér Mark Gurman, který tehdy tvrdil, že zařízení mělo původně dorazit už v březnu. Plány se však podle všeho změnily kvůli zpoždění klíčových AI funkcí nové Siri.

Vše tak nasvědčuje tomu, že HomePad dorazí až během letošního podzimu, případně později. Nejkonkrétnější predikci nabídl analytik Ming-Chi Kuo, který mluví o uvedení ve třetím čtvrtletí 2025, tedy právě po WWDC. To ale nevylučuje možnost, že bychom zařízení alespoň v náznaku viděli už na vývojářské konferenci, i když do prodeje půjde později. Ostatně, vzpomeňme třeba na první generaci HomePodu. Tu Apple v roce 2017 představil právě na červnové WWDC, avšak do prodeje zamířila až v prvních měsících roku 2018.

Dva důvody, proč může Apple HomePad ukázat už nyní

Naději na představení HomePadu zvyšují hned dvě logické věci. Tou první je nový operační systém homeOS, který má na HomePadu běžet. Apple jej bude chtít bezpochyby představit vývojářům a motivovat je, aby své aplikace přizpůsobili nové platformě. A právě WWDC je pro takový krok tím nejlepším místem.

Druhým důvodem je pak fakt, že zářijová keynote Applu bude už tak nabitá. Dočkáme se iPhonů 17, Apple Watch Ultra 3, klasické řady Apple Watch Series 11, možná i nových AirPods Pro 3 a další várky produktů. V tomto kontextu by mohl HomePad snadno zapadnout. Naopak WWDC by mu nabídlo plnou pozornost publika.

Navíc se objevily i náznaky přímo z Applu, které do spekulací přilévají další olej. Jeho vybraní zaměstnanci už totiž údajně HomePad testují doma, což bývá zpravidla předzvěstí toho, že produkt v relativně krátkém horizontu dorazí na pulty obchodů.

Dočkáme se?

Zda Apple opravdu na WWDC vytasí HomePad, ukáže až pondělní keynote. Ale pokud se tak stane, půjde rozhodně o jednu z největších hardwarových novinek této konference za poslední roky. homeOS, umělá inteligence a chytrá domácnost je totiž kombinace, která dává čím dál větší smysl. A pokud Apple svůj HomePad prodá vývojářům i veřejnosti jako centrální prvek domácího ekosystému nové generace, může mít zaděláno na nový hit.