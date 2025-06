Internetem kolují zvěsti o představení nového hardware na WWDC25! Má to ale háček

Vždy, když Apple rozešle jakýkoli neveřejný e-mail týkající se WWDC či jiné Keynote, okamžitě se začnou šířit spekulace o tom, že se chystá nový hardware. A přesně to se stalo i letos, konkrétně kvůli zprávě určené certifikovaným maloobchodním prodejcům. Prakticky okamžitě poté se začaly na internetu objevovat „zaručené informace“ o tom, že Apple skrze zprávu de facto potvrzuje příchod hardwaru. Jenže realita je mnohem přízemnější. Zpráva totiž s velkou pravděpodobností nic neznamená.

Každý rok se spekuluje o tom, že Apple na WWDC představí nové Macy, iPady nebo dokonce zcela nové kategorie produktů. A ano, přestože je WWDC primárně o software, v minulosti se na ní ukázal i hardware. Vzpomeňme třeba na iMac Pro či HomePod v roce 2017. Ale to jsou spíš výjimky než pravidlo. Jak totiž zaznělo výše, WWDC je primárně softwarová konference a přesně tak k ní Apple také přistupuje.

Zmíněná zpráva, která byla zaslána maloobchodním prodejcům, podle všeho jen připomíná keynote a opakuje klasické PR fráze o souznění hardwaru a softwaru od Applu. Pokud z toho někdo vyčetl příchod nových produktů, musel opravdu hodně chtít. Vždyť podobných zpráv posílá Apple před WWDC hned několik i běžným fanouškům na jejich maily propojené s Apple ID. Ostatně, mrkněte se sami do vašich schránek, kde tyto zprávy končí většinou ve spamu.

Je navíc důležité si uvědomit, že Apple ani své vlastní zaměstnance v Apple Storech o novém hardwaru předem neinformuje, natož aby něco naznačoval prodejcům typu Best Buy. Zprávy jako tato posílá Apple každoročně, vždy však jako připomenutí pro retail partnery, kteří jinak žijí svým prodejním světem.

Nový hardware? Možná. Ale nečekejme zázraky

Ano, v produktové nabídce Applu je pár mezer, které by mohl kalifornský gigant právě na nadcházející WWDC zaplnit. Například Mac Studio s čipem M4 Ultra stále chybí a Mac Pro se nehnul od roku 2023. Přesto se ale nezdá, že by Apple měl v plánu je představit právě na WWDC – tím spíš, když toho má z hlediska softwarového představení poměrně dost před sebou. Podstatně pravděpodobnější je příchod chytrého domácího displeje á la HomePad, který má být sice úzce propojen se Siri a Apple Intelligence, ale Apple pro něj údajně chystá i nový operační systém homeOS, který by už na WWDC určitě patřil.

Hledáte mezi řádky? Nehledejte

Pokud se k vám tedy tento únik na internetu už dostal, začněte své nadšení pomalu mírnit. I autor, který na zmíněnou zprávu upozornil jako první, nakonec sám přiznal, že celý rozruch byl zbytečný. Na druhou stranu, naděje vždy umírá poslední. WWDC25 startuje už v pondělí 9. června v 19:00 našeho času. A ať už Apple nějaký nový hardware oznámí nebo ne, můžeme se těšit na výrazné změny v systémech pro iPhone, iPad i Mac. A to je minimálně pro vývojáře a skalní fanoušky stejně ta největší událost roku.