Apple možná v EU vypne tuto oblíbenou funkci iPhonů a dalších produktů!

Napětí mezi Applem a Evropskou unií dál eskaluje. A pokud se technologickému gigantu nepodaří prosadit svou, mohli by uživatelé iPhonů v EU přijít o funkci AirDrop. Apple se totiž brání novým pravidlům v rámci nařízení DMA (Digital Markets Act), která po něm požadují otevření některých klíčových funkcí systému iOS i pro třetí strany.

EU dlouhodobě kritizuje Apple za omezování interoperability, tedy za to, že své vybrané technologie – jako je právě AirDrop nebo automatické párování AirPods – nabízí výhradně vlastním zařízením. Podle Bruselu to firmě poskytuje nekalou výhodu na trhu. A výsledek? Apple má tyto technologie zpřístupnit i konkurenci. Apple sice původně uvedl, že s EU jedná, ale včera se proti rozhodnutí oficiálně odvolal. A vzhledem k tomu, že se firma v podobných kauzách vždy drží pevné linie, existuje reálné riziko, že některé funkce v iPhonech v EU jednoduše vypne.

Komentátor John Gruber se k celé situaci vyjádřil jasně: „Pokud by AirDrop byla novinka, evropští uživatelé by ji zřejmě vůbec nedostali. A pokud nová pravidla projdou, mohli by ji ztratit i zpětně.“ Podobný osud by mohl potkat i další technologie či zařízení jako AirPods nebo Apple Watch, byť jejich úplné stažení z evropského trhu se zatím jeví jako méně pravděpodobné.

Apple už nyní v EU omezuje dostupnost funkcí jako iPhone Mirroring nebo Apple Intelligence, protože by tím mohl být donucen nabídnout je i pro Android a další platformy. Není tak vyloučeno, že firma v tomto duchu bude pokračovat i dál – a místo kompromisů prostě vybrané funkce evropským zákazníkům odpáře. V tomto sporu mají sice argumenty obě strany, ale z pohledu Applu jde o neférové zacílení výhradně na jeho ekosystém, což označuje za překážku inovací a zhoršení uživatelské zkušenosti v Evropě. A jak to celé dopadne? V tuto chvíli zřejmě neví ani jedna ze stran. Jasné je jen to, že budoucnost AirDropu a dalších exkluzivních funkcí v EU visí ve vzduchu.