Apple se bouří proti EU. Sdílení citlivých dat s konkurencí označuje za bezpečnostní hrozbu

Evropská unie chce změnit způsob, jakým fungují chytrá zařízení. Jak se však zdá, Apple se rozhodně nehodlá jen tiše přizpůsobit. Na konci května podal k soudu v Lucemburku odvolání proti pravidlům interoperability, která jsou součástí tzv. Digital Markets Act (DMA).

Podle rozhodnutí EU má Apple povinnost zpřístupnit některé funkce iOS konkurenčním výrobcům, konkrétně třeba chytrým hodinkám, sluchátkům nebo VR headsetům, které nejsou z dílny Applu. V praxi by to znamenalo, že se notifikace z iPhonu zobrazí i na hodinkách jiných značek nebo že se usnadní spárování cizích zařízení s iOS.

Apple ale tvrdí, že to není jen technický detail. Podle něj jde o vážný zásah do bezpečnosti iOS a ohrožení uživatelského soukromí. Firma upozorňuje na to, že některé požadavky konkurentů zahrnují přístup k extrémně citlivým datům, jako je například obsah notifikací nebo úplná historie Wi-Fi sítí, ke kterým nemá přístup ani samotný Apple. A to už je podle Cupertina za hranou.

„V Applu stavíme naše produkty tak, aby spolu dokonale fungovaly. Požadavky EU narušují tuto filozofii, jsou nepřiměřené, drahé a brání inovacím,“ stojí ve vyjádření společnosti. Zajímavé je, že ačkoliv Apple pravidla kritizuje, už dnes na jejich plnění pracuje více než 500 inženýrů. Společnost dokonce spustila speciální portál pro vývojáře, kteří mohou žádat o přístup ke konkrétním funkcím systému. To ale neznamená, že se s tím smířila.

Podle Applu se DMA stává nástrojem, který někteří konkurenti využívají k obejití pravidel ochrany dat, tedy přesně toho, na čem si Apple roky zakládá. EU si však stojí za svým. A pokud Apple nebude nová pravidla dodržovat, hrozí mu pokuta až 10 % celosvětových ročních tržeb, v krajním případě dokonce nucené rozdělení firmy.