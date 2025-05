Zažijte díky JBL ikonický Tomorrowland

Připravte se s JBL opět zažít kouzlo Tomorrowlandu, největšího a nejočekávanějšího festivalu elektronické hudby na světě, který letos proběhne během dvou víkendů – od 18. do 20. července a od 25. do 27. července 2025 v belgickém městě Boom. Festival letos představí zcela nové téma „Orbyz“, mystický svět skrytý pod ledovým příkrovem, který slibuje dechberoucí zážitek pro všechny smysly. Na 16 unikátních pódiích vystoupí více než 600 světových DJů, včetně takových jmen jako Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Swedish House Mafia, Steve Aoki, Anyma, Amelie Lens, Alok, Fisher a mnoha dalších.

Díky JBL nyní máte jedinečnou příležitost vyhrát dvě vstupenky na první festivalový víkend. Co přesně výhra zahrnuje? Dva lístky na Tomorrowland, glampingové ubytování přímo v areálu a to vše během prvního víkendu – od 18. do 20. července 2025. Výhra nezahrnuje dopravu ani stravu, ale zážitky, které si z festivalu odvezete, budou rozhodně k nezaplacení.

JBL navíc i letos přiváží na festival svůj vlastní ikonický stage „The House of Fortune“, kde vystoupí vybraní umělci z akademie Martina Garrixe a JBL. Na co dalšího se můžete těšit? Například na Johna Summita, Meduzu, 1991, Dimitriho Vegase, Jamese Hypea, Sub Focuse nebo opět Martina Garrixe. Tomorrowland zkrátka opět slibuje epický hudební zážitek v kulisách, které vám vezmou dech.

Zaregistrujte se na oficiální stránce a zapojte se do soutěže o vstupenky. Léto 2025 bude patřit Tomorrowlandu a vy u toho můžete být díky JBL.

Zapojte se do soutěže o 2 lístky na Tomorrowland