Přechod z iPhone na Android bude díky iOS 19 zase o něco jednodušší

Přestože přenos eSIM mezi iPhony už dnes probíhá poměrně hladce (podporuje-li přenos operátor, což v České republice zatím chybí), přechod z iPhonu na Android je stále noční můrou a to především kvůli nutnosti kontaktovat operátora, který musí nový profil aktivovat ručně. To by se ale mohlo už brzy změnit.

Podle informací, na které narazil server Android Authority v betaverzi systému Android 16, se totiž v nástroji Google SIM Manager objevily zmínky o nové funkci s názvem „Transfer to Android“. Ta by měla umožnit bezdrátový přenos eSIM z iPhonu na telefon s Androidem, a to bez nutnosti zásahu operátora. Klíčové ale je, že k aktivaci této funkce má být potřeba iOS 19, což naznačuje, že Apple přímo spolupracuje nebo minimálně tuto možnost chystá zpřístupnit.

Zmiňovaná možnost by se podle dostupného kódu měla objevit v nabídce Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone, kde už dnes najdeme nástroje pro přechod mezi iPhony. A kromě bezdrátového přenosu to vypadá, že by měl být k dispozici i přenos pomocí QR kódu, což poslouží jako záloha v případě, že by se zařízení mezi sebou nedokázala spojit.

Apple zatím tuto změnu oficiálně neoznámil, ale je možné, že o ní uslyšíme na WWDC, která odstartuje 9. června. Stejně tak se ale může jednat o novinku, kterou firma zpřístupní bez většího humbuku spolu s vydáním iOS 19 na podzim. A kdo ví – možná Google připravuje i obrácený mechanismus, který by usnadnil přechod z Androidu na iPhone. Jedno je ale jisté: přenos eSIM mezi platformami byl dosud jedním z největších úskalí při změně ekosystému, a pokud Apple skutečně tuto možnost umožní, půjde o velký krok vpřed pro uživatele i mobilní operátory.