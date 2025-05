iPhone 17 Pro: To hlavní, co by měl nejočekávanější telefon letoška přinést

iPhone 17 Pro bude letos patřit mezi nejvýraznější upgrady za poslední roky. Apple se konečně odhodlá k větší změně designu a kromě nových technologií nabídne i zcela odlišný vzhled, který jej jasně odliší od předchozích generací. Co všechno nový model přinese?

iPhone 17 Pro s unikátním fotoaparátem

Revoluční design fotoaparátu bude první věcí, které si každý všimne. Místo klasického čtvercového modulu s čočkami v rohu Apple představí dlouhý pruh fotoaparátu přes celou zadní stranu. LiDAR, mikrofon a blesk se přesunou na pravou stranu této nové lišty. Jde o největší změnu designu fotoaparátu od doby iPhonu 11 Pro.

Zásadní novinkou má být také nový zadní panel. Apple údajně opustí prémiové materiály jako titan a nerez, které používal u modelů Pro, a místo toho zvolí kombinaci hliníku a skla. Zadní strana bude z velké části hliníková, pouze část okolo MagSafe bude skleněná. Tato změna umožní lepší chlazení i nižší váhu zařízení.

Lepší chlazení

Právě chlazení bude mít zásadní roli. Apple prý do iPhonu 17 Pro zabuduje systém parní komory, který by měl výrazně snížit přehřívání a zvýšit výkon při náročných úlohách – například při hraní nebo nabíjení. Tento systém by měl odstranit známý problém s tepelným škrcením.

Menší, ale užitečná vylepšení zahrnují 12 GB RAM, což bude poprvé u iPhonu, a nový 24MP přední fotoaparát pro ještě ostřejší selfies a FaceTime hovory. Zadní teleobjektiv by měl mít 48 MP a podporovat funkci duálního záznamu videa, tedy natáčení dvěma objektivy současně. K tomu Apple vyvíjí i novou čipovou sadu Wi-Fi přímo ve vlastní režii.

Naopak dříve očekávané zmenšení Dynamic Islandu se zřejmě odkládá. Displej tak zůstane beze změn, ale celkový vzhled telefonu bude díky zadní části působit úplně nově.

Pokud jste čekali na iPhone, který bude konečně působit svěže a jinak, iPhone 17 Pro bude tím modelem. Nový fotoaparát, lehčí konstrukce a výkonné chlazení přinášejí změny, které se konečně projeví i v každodenním používání.