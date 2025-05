Apple tajně spustil v Česku nenápadnou, ale skvělou novinku!

Že Apple na Českou republiku ohledně spouštění nových funkcí zapomíná? Ale kdepak! Není tomu tak dávno, co do Apple Maps dorazily například cyklistické trasy po celém Česku, přičemž další příjemnou novinku zde Apple spustil v naprosté tichosti nyní. Řeč je konkrétně o snažším přidání vaší platební karty do Wallet nebo chcete-li Peněženky na iPhone. Že se spuštění této věci chystá jsme vás na našem magazínu informovali již včera, přičemž nyní k tomu došlo. Seznamte se s funkcí Tap to Provision, která byla představena spolu s iOS 18 loni v červnu.

Pro přidání karty do vašeho iPhone nově stačí ji přiložit čipem k zadní straně telefonu a ten se o zbytek postará. Čísla z karty si automaticky načte a vyplní je za vás. Proces samozřejmě stále vyžaduje ověření přes banku, ale celkově je výrazně rychlejší. V systému je navíc Tap to Provision výchozím způsobem přidávání karet, pokud tedy karta daný způsob podporuje, iPhone vás k němu automaticky navede. Jasně, i my si uvědomujeme, že přidávání karet do Wallet člověk nedělá každý den, ale je fajn, že když už je něco takového třeba, je nově k dispozici rychlejší možnost.