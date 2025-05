Apple spustí brzy v Česku další skvělou novinku, která vám usnadní život!

Jednou z nejpraktičtějších novinek v iOS 18 je funkce Tap to Provision, kterou však Apple na loňské WWDC 2024 jen letmo zmínil. I přes minimální prezentaci se však velmi rychle ukázalo, že jde skutečně o skvělé zjednodušení každodenního života. Díky Tap to Provision totiž už nemusíte při přidávání nové platební karty do aplikace Wallet opisovat číslo karty nebo ji složitě fotit.

Stačí ji přiložit čipem k zadní straně iPhonu a ten se o zbytek postará. Čísla z karty si automaticky načte a vyplní je za vás. Proces samozřejmě stále vyžaduje ověření přes banku, ale už je to výrazně rychlejší. V systému je navíc Tap to Provision výchozím způsobem přidávání karet, pokud tedy karta daný způsob podporuje, iPhone vás k němu automaticky navede. Háček byl sice doposud v tom, že tato funkce v České republice doposud není podporována, nicméně podle nových informací portálu MacRumors se zdá, že na ni nebudeme čekat dlouho.

Vývojáři, který s portálem spolupracují, totiž objevili ve zdrojových kódech webů Apple zmínky o tom, že se funkce Tap to Provision plánuje v brzké době spustit nejen v Česku, ale i řadě dalších zemí. Konkrétně se objevil následující seznam:

Rakousko

Chorvatsko

Česko

Maďarsko

Itálie

Nizozemsko

San Marino

Slovinsko

Švýcarsko

Vatikán

Kdy přesně ke spuštění dojde můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen hádat. Nicméně přípravy jasně potvrzují, že se s funkcí v našich luzích a hájích co nevidět počítá a přidávání karet do iPhone tak pro nás bude snažší než kdykoliv předtím, což je rozhodně super zpráva! Rozšíření podpory Tap to Provision by mohl Apple oznámit například na WWDC za necelé tři týdny.