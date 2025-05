Nejen iOS! Změnou vzhledu letos projde i tvOS, watchOS a visionOS

Operační systémy z dílny Apple se v letošním roce podle všeho „otřesou v základech“, tedy alespoň z hlediska designu. Před pár hodinami totiž přišel dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu ve svém nejnovějším vydání newsletteru Power On s tím, že kromě očekávaného redesignu iOS 19 a macOS 16 dojde i k výrazným vizuálním změnám u operačních systémů watchOS, tvOS a dokonce i visionOS. Jinými slovy, nový design se objeví ve všech systémech, které Apple nabízí.

Důvod je podle Gurmanových zdrojů celkem prostý. Apple se snaží sjednotit vzhled a ovládání napříč všemi svými platformami, díky čemuž by tak měli být uživatelé velmi zjednodušeně řečeno schopni snadno ovládat například Mac či Apple TV, přestože budou znát jen iOS. Systémové prvky se totiž budou prolínat.

Nový designový jazyk má být postavený na větším využívání průhlednosti, skleněných efektů, přepracovaných ikon, a také na nových hierarchiích v rámci aplikací, což by mělo zpříjemnit a sjednotit ovládání i celkový dojem z používání zařízení.Poměrně zajímavé je pak to, že zatímco Apple Watch se už redesignu softwaru v minulosti dočkaly a to navíc teprve nedávno, Apple TV běží na tvOS, který se vizuálně téměř nezměnil od svého uvedení v roce 2015. To by se ale mělo v dohledné době změnit. Nový tvOS 19 se má totiž přiblížit iOS a nabídnout modernější, vizuálně atraktivnější prostředí inspirované mimo jiné designem visionOS pro Apple Vision Pro.

Změn se nicméně dočká i samotný visionOS, který Apple podle Gurmana jemně doladí, aby lépe zapadl do nové vizuální strategie napříč celým ekosystémem. Jak bude vše vypadat se ukáže ostatně již poměrně brzy. Úvodní Keynote je totiž naplánována na pondělí 9. června 19:00.