O čem se šeptá u Applu: iOS 19 vzhled, Vision Pro 2 a iPhone 17 Pro

Červnové představení operačního systému iOS 19 se nezadržitelně blíží a my si o jeho vzhledu můžeme udělat výrazně jasnější představu díky nejnovějšímu videu od Front Page Tech. Kromě toho bude v dnešním souhrnu dále řeč o Vision Pro 2 a iPhonu 17 Pro.

Vision Pro 2 je již možná ve výrobě. Kdy může dorazit?

Podle čínského webu IT Home se druhá generace Apple Vision Pro údajně dostala do fáze masové výroby. Klíčové komponenty, jako jsou displeje, těla zařízení a elektronické obvody, už prý opouštějí výrobní linky s cílem připravit zařízení na uvedení v průběhu roku 2025. Apple měl podle dřívějších zpráv ukončit výrobu první generace Vision Pro už do konce roku 2024, přičemž má mít dostatek zásob pro pokrytí poptávky do roku 2025. To by vysvětlovalo, proč nyní přechází k výrobě nové verze.

Druhá generace Vision Pro ale podle všeho nebude revoluční – spíše půjde o mírnou aktualizaci. Očekává se zejména nový čip (pravděpodobně M5), ale design i většina komponent mají zůstat stejné, aby Apple mohl využít přebytečné zásoby ze starší verze.

Nový model je podle analytiků ve vývoji a dorazí mezi podzimem 2025 a jarem 2026. Zpráva IT Home tedy časově odpovídá těmto předpokladům, ale protože web nemá zrovna spolehlivou pověst ohledně úniků z Applu, je třeba ji brát s rezervou. Zatímco na skutečnou premiéru si ještě chvíli počkáme, už teď je jisté, že Apple se své vize rozšířené reality zatím nevzdává.

Nabídne iPhone 17 Pro nové možnosti natáčení videa?

Youtubový kanál Front Page Tech zveřejnil nové rendery připravovaného iOS 19, ale největší pozornost upoutal detail na konci videa: funkce duálního videozáznamu, která má přijít s letošními modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Podle Jona Prossera by měl iPhone 17 Pro umožnit nahrávání videa současně přední i zadní kamerou. Tato funkce už existuje ve vybraných aplikacích (např. Snapchat), ale Apple ji údajně integruje přímo do nativní aplikace Fotoaparát. Podobnou funkci už nabízí i konkurenční Samsung u modelu Galaxy S21 a novějších.

Duální videozáznam by mohl výrazně usnadnit práci tvůrcům na platformách jako YouTube, TikTok či Instagram. Uživatelé by mohli například natáčet okolní dění a zároveň přidat záběr svého obličeje s reakcemi, což je skvělé například pro vlogy, recenze nebo cestovatelská videa. Zatím není jasné, proč by měla být tato funkce exkluzivní jen pro modely Pro, když technicky vzato jde o funkci, kterou zvládají i současné čipy. Možná Apple spoléhá na pokročilejší zpracování obrazu či novou generaci kamer.

Vzhled iOS 19 se inspiruje visionOS

Výše zmíněné video z kanálu Front Page Tech odhalilo zajímavé věci ohledně možného vzhledu iOS 19. Podle všeho nás letos čeká významná vizuální změna – iOS 19 má převzít designové prvky z visionOS, operačního systému pro Apple Vision Pro. iOS 19 by měl po designové stránce nabídnout vyšší míru průhlednosti napříč uživatelským rozhraním – od tlačítek přes menu až po notifikace. Efekt připomíná vrstvy skla, jaké známe z visionOS, a přináší do systému modernější a „lehčí“ vzhled.

Nejvýraznější novinkou mají být kulatější ikony aplikací. Podle Jona Prossera jde o výrazný odklon od dosavadních „squircle“ ikon (zaoblené čtverce). Není však jisté, zda půjde o plně kruhový design jako ve visionOS. Zajímavostí je, že nové ikony jsou v interních sestaveních iOS 19 skryté – po dlouhém stisknutí se prý animací přepnou do kulatější podoby. Apple se tak možná snaží zachovat překvapení až do oficiálního představení na WWDC.

iOS 19 přinese modernizovanou spodní navigační lištu ve tvaru pilulky, která se objeví v nativních aplikacích jako App Store, Apple Music, Apple TV, Zprávy či Telefon. Nově bude doplněna výraznější vyhledávací lištou s kulatým tlačítkem pro návrat k plné nabídce, přičemž přechody mezi záložkami doprovodí plynulé animace. V aplikaci Zprávy bude navíc vyhledávací pole trvale zobrazené. Zaoblený vizuální styl se promítne i do dalších částí systému. Aplikace Nastavení získá tenčí přepínače a klávesnice projde jemnými úpravami pro lepší sladění s celkovým vzhledem. iOS 19 také přidá jemné světelné efekty, které například u tlačítek baterky a fotoaparátu na zamčené obrazovce vytvářejí třpytivý dojem při pohybu zařízení.