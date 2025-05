Jak Apple technologie posouvají péči v nemocnici na novou úroveň

Technologický gigant Apple se v posledních letech čím dál více angažuje v oblasti zdravotnictví – a aktuální projekt v americké Georgii ukazuje, že nejde jen o marketing. Nemocnice Hillandale, která je součástí zdravotnické sítě Emory Healthcare, jako první svého druhu plně integrovala Apple ekosystém do každodenní péče o pacienty. Výsledky jsou působivé.

V nemocnici s kapacitou 100 lůžek používají lékaři a sestry denně iPhony, iPady, Apple Watch a Macy. Na těchto zařízeních běží sada aplikací od společnosti Epic Systems – lídra v oblasti zdravotnického softwaru.

Co to znamená v praxi? Každý lékař a sestra dostává iPhone, iPady umístěné u vstupu do pokojů zobrazují aktuální informace o péči, upozornění z laboratoře přicházejí lékařům přímo na zápěstí pomocí Apple Watch a každé lůžko má vlastní iPad pro pacienta. Ten si na něm může zkontrolovat svou zdravotní dokumentaci, objednat jídlo, komunikovat s personálem a sledovat plán léčby.

Doktorka Rashida La Barrie říká: „Díky těmto nástrojům mohu sledovat stav svých pacientů způsobem, který dříve nebyl možný. Zdravotnictví bylo tradičně pomalé v adopci nových technologií – což považuji za velkou chybu.“ Její slova potvrzuje i Dr. Ravi Thandani, výkonný viceprezident pro zdravotnictví na Emory University: „Neměníme jen technologie. Měníme celou kulturu péče. Je to nový model péče, který dává pacienta na první místo a je umožněn technologiemi.“

Podle Applu nová zařízení zjednodušují pracovní procesy, snižují administrativní zátěž a umožňují personálu, aby trávil více času v osobní interakci s pacienty. Dr. Vikram Narayan, urologický onkolog, dokonce tvrdí, že používání Apple zařízení v kombinaci s nástroji Epic a Abridge pro automatizovanou dokumentaci mu šetří v průměru dvě hodiny denně. „Zdravotnictví je složité. Ale moderní, dobře integrované nástroje tu složitost odstraňují. A to je přesně to, co potřebujeme.“ Z nového systému těží i zdravotní sestry. Rychlejší přihlašování, intuitivní zadávání údajů a ostré Retina displeje iMaců zvyšují spokojenost personálu i jejich ochotu zůstat ve službě. iříká Edna Brisco, hlavní sestra nemocnice Hillandale.

Apple touto iniciativou ukazuje, že jeho ambice v oblasti zdraví sahají mnohem dál než k počítání kroků a tepové frekvence. Vytváří komplexní systém, který pomáhá zefektivnit péči, snížit stres lékařů a přiblížit pacienty i personál. A pokud se podobné modely osvědčí i jinde, můžeme být svědky skutečné revoluce v tom, jak zdravotnictví funguje – s technologií, která opravdu slouží člověku.