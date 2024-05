Způsobí Apple Vision Pro revoluci ve zdravotnictví? Používá ho čím dál víc lékařů!

Když společnost Apple poprvé představila světu svůj headset Vision Pro, vyzdvihovala především jeho benefity a přínosy pro zábavu, kreativitu a produktivitu. Pravdou ale je, že Vision Pro si nachází své užitečné uplatnění také na poli lékařské vědy. Lékařská komunita nadále chválí headset Apple Vision Pro, který se stále častěji využívá při chirurgických zákrocích vyžadujících vysokou přesnost a detailnost.

Od svého uvedení na trh si Apple Vision Pro získal oblibu mezi chirurgy, kteří jej využívají k provádění operací pacientů. Nejnovější zpráva o jeho použití v chirurgii přichází z Indie, kde se s jeho pomocí zatím uskutečnilo přes 30 zákroků. Lékaři v nemocnici GEM v Chennai využívají headset k provádění laparoskopických operací. Headset byl použit při léčbě žlučových kamenů, žaludečního karcinomu a při řadě dalších obdobných zákroků. Dr. R. Parthasarathy, provozní ředitel a chirurgický gastroenterolog nemocnice GEM, je jedním z hlavních uživatelů Apple Vision Pro a o jeho přínosu v chirurgii má jasné stanovisko.

„Nedochází k žádnému zpoždění v přenosu obrazu,“ uvedl lékař pro noviny The Hindu. „Měl jsem lepší přehled a zároveň jsem zůstal v kontaktu s realitou,“ dodal. Parthasarathy dodal, že vše, co bylo vidět na monitoru zobrazujícím pohled chirurgického nástroje a jeho data, bylo viditelné i v headsetu. „Navíc, pokud si chci zobrazit CT snímek, mohu ho současně vidět přímo v samotném zařízení. Zobrazí se mi vedle operačního pole,“ uvedl. To vše pomáhá chirurgovi se nesoustředit na otáčení hlavy za účelem sledování různých monitorů, což by potenciálně mohlo narušit průběh operace. V případech, kdy potřeboval druhý názor, mohl prostřednictvím služby FaceTime zavolat chirurgovi z jiného města. Ten mohl operaci a snímek sledovat a poskytnout svůj názor. Již dříve se objevily zprávy o využití Apple Vision Pro při operacích v Brazílii a Spojených státech. V Británii jeden chirurg dokonce nahradil svůj HoloLens 2 právě za Apple Vision Pro.