Vision Pro pomáhá chirurgům plánovat operace

Přestože poprask kolem Apple Vision Pro pomalu utichl, v žádném případě to neznamená, že by se po produktu slehla zem. Pravdou totiž je přesný opak, jelikož se začíná začleňovat do dalších a dalších odvětví, která mohou jeho potenciál využít naplno. Jedním z nich je i medicína, o které se Apple rozpovídal ve své tiskové zprávě.

„Díky jedinečným možnostem systému visionOS vytvářejí vývojáři ve zdravotnictví nové aplikace, které dříve nebyly možné, a mění tak oblasti, jako je klinické vzdělávání, plánování operací, školení, lékařské zobrazování, behaviorální zdraví a další,“ pyšní se například Apple.

V tiskové zprávě vyzdvihuje Apple například aplikaci pro plánování operací, která kombinuje dvě technologie: roboticky asistovanou operaci kolene a kyčle s aplikací Vision Pro:

Když chirurgové používají Mako SmartRobotics společnosti Stryker pro totální náhrady kyčelního, kolenního a částečného kolenního kloubu, může to vést k lepším výsledkům pro pacienty, jako je menší bolest a kratší doba rekonvalescence ve srovnání s tradičními operacemi kloubních náhrad. S novou aplikací myMako rozšiřuje společnost Stryker zkušenosti chirurga na operačním sále i mimo něj pomocí Apple Vision Pro a iPhonu. Pro lepší přípravu umožňuje aplikace myMako chirurgům kdykoli vizualizovat a prohlížet operační plány pacientů Mako v brilantním, pohlcujícím vizuálním zážitku.

„Aplikace myMako pro Apple Vision Pro umožňuje chirurgům přístup ke složitým detailům operačního plánu a náhledům na dosah ruky, a to 3D-rozhraním, intuitivním a dynamickým způsobem. Taková úroveň přehledu – kdykoli a kdekoli – dříve nebyla možná,“ řekl Robert Cohen, prezident společnosti Stryker pro digitální, robotické a podpůrné technologie. „S Apple Vision Pro mají špičkové podpůrné technologie společnosti Stryker, jako je Mako SmartRobotics, vzrušující potenciál změnit způsob, jakým chirurgové přemýšlejí o předoperačním plánování a intraoperačním zážitku, což je v souladu s posláním společnosti Stryker zlepšovat zdravotní péči.“

Nejen lékaři však mohou využít potenciál Vision Pro pro svou práci. Na své si totiž přijdou i sestry, které se díky němu mohou snadno seznámit s novým zdravotnickým vybavením. Při zavádění nového vybavení mohou mít totiž sestry při běžných školeních pocit, že mají teoretické znalosti o jeho používání, ale neví, jak jaká bude praxe, což je pro mnohé z nich velmi stresující. Tento problém je však řešitelný aplikací CyranoHealth, na kterou Apple též v tiskovce upozorňuje:

„Bostonská dětská nemocnice vyvinula komplexní výukový program v bezpečném a všeobecně přístupném virtuálním prostředí. CyranoHealth, vytvořený pro Apple Vision Pro, se zaměřuje na dovednosti související s novým zdravotnickým vybavením, jako jsou lékařské infuzní pumpy, a pomáhá zvyšovat sebedůvěru a snižovat úzkost pracovníků v první linii, počínaje zdravotními sestrami. Tento pohlcující, multisenzorický přístup umožňuje studentům seznámit se s nejnovějšími vymoženostmi zdravotnické techniky a pomáhá jim připravit se na zvládání skutečných problémů.

„CyranoHealth využívá prostorovou výpočetní techniku k revoluci ve vzdělávání zdravotnických pracovníků a nabízí pohlcující, realistické simulace, které zlepšují učení a bojují proti vyhoření. Aplikace představuje významný skok vpřed v oblasti vzdělávání zdravotníků, neboť spojuje technologie a medicínu a vytváří tak pracovníky připravené na budoucnost,“ uvedl doktor John Brownstein, ředitel inovací Boston Children’s.“

Pokud si tedy stále kladete otázku, k čemu že Vision Pro vlastně je, pak na ní možná nyní konečně dostáváte odpověď. Jeho využitelnost je totiž evidentně široká a své uplatnění najde i na místech, kde byste jej možná tak úplně neočekávali. A jsou to přitom místa, která jsou pro fungování společnosti extrémně důležitá.